Touska возвращался из китайского порта Гаолань в городе Чжухай в иранский порт Бандар-Аббас (Фото: x.com/CENTCOM)

Иранское судно, которое США перехватили в Оманском заливе, возвращалось из китайского порта Гаолань в Бандар-Аббас. Аналитики предполагают, что на борту могли быть химические вещества для ракетной программы Ирана.

Об этом сообщает The Washington Post.



По данным аналитической компании Kpler, контейнеровоз вместимостью около 4,8 тыс. Touska возвращался из китайского порта Гаолань в городе Чжухай в иранский порт Бандар-Аббас.

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Как отмечает WP, порт Гаолань специализируется, в частности, на отгрузке химикатов, среди которых есть перхлорат натрия — компонент, используемый в производстве твердого ракетного топлива. В то же время точный состав груза на борту Touska официально не подтвержден.

Издание также обращает внимание, что судно связано с компанией, которую Вашингтон ранее обвинял в закупке материалов для иранской программы разработки баллистических ракет.

Центральное командование США подтвердило, что 19 апреля эсминец USS Spruance перехватил Touska, которое, по версии Вашингтона, пыталось нарушить морскую блокаду. В CENTCOM заявили, что экипаж в течение шести часов игнорировал предупреждения, после чего американские военные вывели из строя машинное отделение судна и взяли его под контроль.