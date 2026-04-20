США официально подтвердили перехват иранского судна Touska в Оманском заливе

Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило перехват иранского судна Touska в Оманском заливе 19 апреля. По версии Вашингтона, сухогруз под иранским флагом пытался нарушить установленную США морскую блокаду на пути к иранскому порту Бандар-Аббас.

В CENTCOM заявили, что эсминец USS Spruance несколько раз предупреждал экипаж о необходимости остановиться, однако тот игнорировал требования в течение шести часов. После этого американские военные приказали освободить машинное отделение и открыли огонь из 5-дюймовой пушки, выведя судно из строя. Впоследствии на борт поднялись американские морпехи, и сухогруз оказался под контролем США.



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Ранее о перехвате Touska заявил президент США Дональд Трамп.

Переговоры США с Ираном — что известно

В ночь на 8 апреля Дональд Трамп заявил, что согласился на прекращение огня с Ираном на две недели при условии немедленного открытия Ормузского пролива. Он указал, что Соединенные Штаты уже «достигли и превысили все военные цели», а также «значительно продвинулись» в достижении окончательного мирного соглашения.

10 апреля американский президент предупредил Иран, что Штаты могут возобновить военные действия, если не будет заключено мирное соглашение.

12 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции по итогам переговоров в Пакистане заявил, что переговоры с Ираном завершились безрезультатно.

В этот день близкое к Корпусу стражей исламской революции иранское информационное агентство Fars сообщило, что Тегеран в ходе переговоров отверг условия Вашингтона по Ормузскому проливу и ядерной энергетике.

17 апреля Дональд Трамп заявлял, что Иран пошел на значительные уступки в переговорах с США и что соглашение о прекращении войны может быть заключено «довольно скоро». В тот же день Иран сообщил, что открывает Ормузский пролив на время действия режима прекращения огня между Ливаном и Израилем, принятого 16 апреля.

18 апреля Трамп провел срочное совещание в ситуационной комнате Белого дома из-за нового напряжения вокруг Ормузского пролива на фоне хрупкого перемирия.

На борту самолета Air Force One Трамп сказал журналистам, что может не продлить временное перемирие между США и Ираном, если переговоры не приведут к заключению соглашения до 22 апреля.

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22 апреля истекает срок временного перемирия между США и Ираном.