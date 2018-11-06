06 ноября 2018, вторник

Переговоры о вступлении Турции в ЕС нужно прекратить - еврокомиссар

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По мнению Йоханнеса Хана, переговоры о вступлении Турции в ЕС следует прекратить

По мнению Йоханнеса Хана, переговоры о вступлении Турции в ЕС следует прекратить

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан убежден, что переговоры о вступлении Турции в Евросоюз необходимо окончательно прекратить.

В интервью газете Die Welt он сказал, что членство Турции в ЕС не представляется реалистичным в ближайшем будущем, сообщает DW.

"В долгосрочной перспективе для Турции и Евросоюза было бы честнее пойти новым путем и прекратить переговоры о членстве", - заявил Хан.

При этом он отметил, что признаков готовности прекратить переговоры среди большинства членов ЕС нет.

Еврокомиссар напомнил о скептических высказываниях французского президента Эммануэля Макрона относительно шансов на достижение прогресса в переговорах. По словам Хана, это "вопрос порядочности - заботиться о прозрачных отношениях".

Еврокомиссар поддерживает совершенствование действующего таможенного союза с Турцией, но эта инициатива в июне была отклонена Евросоюзом.

Переговоры между ЕС и Турцией за последние несколько лет зашли в де-факто тупик, в частности из-за существенного ухудшения состояния соблюдения прав человека и свободы прессы в Турции после попытки военного переворота в 2016 году. В июне было принято решение о приостановлении переговоров о вступлении Турции в ЕС.

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