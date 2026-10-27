Зеленский поддерживает контакт с лидерами Финляндии и Норвегии по поводу их переговоров с Путиным (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский обсуждает с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре их контакты с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом во вторник, 27 октября, сообщил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.

На вопрос, обсуждал ли Зеленский с ЕС переговоры лидеров Финляндии и Норвегии с Путиным, он ответил, что «сейчас как раз говорят».

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Ранее сообщалось, что 27 октября Стубб и Стёре провели телефонные переговоры с Путиным, которые финский лидер назвал «откровенными и содержательными». В ходе беседы они обсудили войну России против Украины, пути ее завершения и восстановления стабильности в Европе, а также довели до сведения Путина свои позиции относительно предстоящих переговоров, в частности в преддверии встреч в Абу-Даби.

23 октября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и РФ планируется провести в Абу-Даби в первой половине ноября, однако точная дата еще не определена. По данным Sky News, в качестве места проведения переговоров также рассматривается Швейцария.

25 октября помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что запланированная встреча в трехстороннем формате будет «предварительной» и завышенных ожиданий от нее быть не должно.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина на переговорах не будет идти на компромиссы в вопросе территорий. По его словам, это «красная линия», которая может обсуждаться только на уровне лидеров.