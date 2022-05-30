Зеленский рассмотрит предложение провести переговоры с Путиным и Эрдоганом — пресс-секретарь 30 мая, 07:15 Цей матеріал також доступний українською Зеленский допускает возможность трехсторонних (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский может согласиться на трехсторонние переговоры с российским правителем Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Война России против Украины — главные события 30 мая

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова.

По его словам, Зеленский рассмотрит предложение провести телефонные переговоры, если лидер РФ будет готов в них участвовать.

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Накануне Эрдоган заявил, что 30 мая у него запланированы отдельные телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Ранее с Путиным разговаривали канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Разговор длился 80 минут. Макрон и Шольц призвали российского диктатора к немедленному перемирию, выводу российских войск с территории Украины, а также к серьезным прямым переговорам с президентом Зеленским и «поиску дипломатического разрешения конфликта».

Турция сыграла главенствующую роль в переговорном процессе между Россией и Украиной после начала полномасштабной войны 24 февраля. В Стамбуле 29 марта состоялся очный раунд переговоров между делегациями Украины и России, на которых выдвигалась идея отказа Украины от вступления в НАТО в обмен на реальные гарантии безопасности от стран Совбеза ООН. Однако после этого ход переговоров затормозился, поскольку Россия приняла курс на дальнейшие попытки захватить Украину военным путем.



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