Европейцы присоединятся к переговорам Зеленского с Виткоффом и Кушнером в Дублине — СМИ
Владимир Зеленский рассчитывает получить от спецпосланников США ответ России по вопросу обмена пленными (Фото: V_Zelenskiy_official/Telegram)
Представители европейских стран, в частности Германии, Франции и Великобритании, присоединятся к переговорам президента Украины Владимира Зеленского со спецпосланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые состоятся вечером в четверг, 12 ноября, в Дублине.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на европейский дипломатический источник, пишет Le Monde.
По словам источника AFP, три страны и, возможно, другие государства будут представлены советниками или дипломатами.
Американские представители в четверг, 12 ноября, вечером прибудут в Дублин из Москвы, где встречались с российским диктатором Владимиром Путиным.
Переговоры с Путиным и в Абу-Даби — что известно
Виткофф и Кушнер прибыли в Москву после двухдневных переговоров в Абу-Даби, которые завершились без прорыва, но с договоренностью о масштабном обмене пленными. После переговоров Кушнер выразил надежду, что Путин согласится расширить формат и привлечь Европу.
Во время встречи в Кремле Путин, в частности, предложил организовать гуманитарную миссию по эвакуации мирных жителей из Константиновки Донецкой области по примеру Олешек. В Офисе президента предположили, что Россия может использовать её для ротации войск.
После Москвы американские посланники должны встретиться с Зеленским в Дублине. Президент рассчитывает получить от них ответ России по вопросам обмена пленными, гарантий безопасности и перемирия в энергетике и на море.