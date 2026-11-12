Представители европейских стран, в частности Германии, Франции и Великобритании, присоединятся к переговорам президента Украины Владимира Зеленского со спецпосланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые состоятся вечером в четверг, 12 ноября, в Дублине.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на европейский дипломатический источник, пишет Le Monde.

По словам источника AFP, три страны и, возможно, другие государства будут представлены советниками или дипломатами.

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Американские представители в четверг, 12 ноября, вечером прибудут в Дублин из Москвы, где встречались с российским диктатором Владимиром Путиным.

Переговоры с Путиным и в Абу-Даби — что известно

Виткофф и Кушнер прибыли в Москву после двухдневных переговоров в Абу-Даби, которые завершились без прорыва, но с договоренностью о масштабном обмене пленными. После переговоров Кушнер выразил надежду, что Путин согласится расширить формат и привлечь Европу.

Во время встречи в Кремле Путин, в частности, предложил организовать гуманитарную миссию по эвакуации мирных жителей из Константиновки Донецкой области по примеру Олешек. В Офисе президента предположили, что Россия может использовать её для ротации войск.

После Москвы американские посланники должны встретиться с Зеленским в Дублине. Президент рассчитывает получить от них ответ России по вопросам обмена пленными, гарантий безопасности и перемирия в энергетике и на море.