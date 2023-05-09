Посол ЕС в Китае назвал разговор Зеленского и Си Цзиньпина «позитивным шагом» и озвучил ожидания

9 мая, 10:57
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Си Цзиньпин и Зеленский провели переговоры в конце апреля (Фото:Thomas Peter/Reuters)

Си Цзиньпин и Зеленский провели переговоры в конце апреля (Фото:Thomas Peter/Reuters)

Телефонные переговоры президента Украины Владимира Зеленского и лидера КНР Си Цзиньпина являются важным шагом, заявил посол ЕС в Китае Хорхе Толедо Альбинана.

На пресс-конференции в Пекине он призвал к более активным усилиям по достижению мира в Украине, пишет Reuters.

«Мы хотели бы, чтобы Китай пошел дальше и больше помогал в достижении справедливого мира, который предполагает вывод российских войск из Украины», — отметил дипломат.

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Альбинана добавил, что ожидания дальнейшего диалога на высоком уровне в этом году включают стратегические переговоры между главой внешней политики ЕС Жозепом Боррелем и министром иностранных дел Китая Цинь Гань, а также такие темы, как торговля и экономика, цифровые технологии и климат.

26 апреля Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения России провел переговоры с главой КНР Си Цзиньпином.

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Спикер МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что инициатором переговоров была украинская сторона. По ее словам, Китай направит в Украину и другие страны специального представителя правительства КНР по делам Евразии для «углубленной коммуникации со всеми сторонами относительно политического урегулирования» полномасштабной войны, которую Пекин называет «украинским кризисом».

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Китай Евросоюз Владимир Зеленский Си Цзиньпин Война России против Украины разговор Зеленского и Си Цзиньпина

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