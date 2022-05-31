Зеленский и Эрдоган провели телефонные переговоры 31 мая, 01:18 Цей матеріал також доступний українською Зеленский заявил, что они с Эрдоганом единодушны в необходимости восстановления мира (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.



Украинский лидер сообщил в Twitter, что стороны обсудили созданные страной-агрессором угрозы продовольственной безопасности, пути разблокирования украинских портов и взаимодействие в сфере безопасности.

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По словам Зеленского, они с Эрдоганом были единодушны в необходимости восстановления мира, где Украина ценит содействие Анкары в этом процессе.

Согласно заявлению управления по коммуникациям турецкого президента, обсуждались последние события российско-украинской войны, сообщает CNN Turk.

Эрдоган заявил, что они приложили все усилия для продолжения переговоров между Украиной и Россией, и что Анкара и в дальнейшем готова оказывать необходимую поддержку, включая посредничество.

По словам турецкого лидера, он придает особое значение проекту создания безопасного коридора для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции морем, и в Турции позитивно относятся к участию вместе со сторонами в Мониторинговом центре, который будет работать под эгидой ООН в Стамбуле.

Ранее Эрдоган провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, во время которых сказал ему, что готов организовать встречу представителей Украины, России и ООН в Стамбуле.

В Стамбуле 29 марта состоялся очный раунд переговоров между делегациями Украины и России, на которых выдвигалась идея новой системы гарантий безопасности для нашей страны.

Сейчас, по словам советника главы ОП Михаила Подоляка, переговорный процесс приостановлен. Он заявлял, что переговоры возобновятся, когда российская сторона начнет объективно смотреть на свои военные преступления и на позицию Украины.

Владимир Зеленский 23 мая заявил, что готов лично обсуждать с Путиным только вопрос прекращения войны:

"…После того, что они наделали, больших желаний по поводу встреч точно нет. И больших желаний встречаться с посредниками нет и не будет. Поэтому я не воспринимаю какую-либо встречу с кем-либо из РФ, кроме как с президентом РФ. И только в том случае, если вопрос на столе будет один — прекращение войны. Все. О другом не о чем говорить".

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