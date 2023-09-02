Инициативы по отношениям между Украиной и РФ могут базироваться только на выводе российских войск — глава Совбеза ООН 2 сентября, 00:01 Генеральная Ассамблея ООН (Фото:Анадолу)

Постпред Албании при ООН Ферит Ходжа заявил, что мирные инициативы по отношениям между Украиной и Россией могут базироваться только на восстановлении территориальной целостности Украины и выводе войск страны-агрессора. Об этом он сказал в комментарии для Укринформ.

Именно Албания в сентябре председательствует в Совете Безопасности ООН.

«Если это переговоры о сдаче территорий, то хочет ли этого Украина? Я знаю, что не хочет, иначе бы не воевала. Поэтому мирные инициативы могут базироваться только на справедливой платформе, на справедливых рамках со справедливым результатом», — сказал Ходжа.

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Он также подчеркнул, что лучшим результатом для России будет прекращение войны, вывод войск и уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины.

Ранее стало известно, что Зеленский в этом месяце может посетить ежегодную Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке и заседание Совбеза по Украине.

Месяц назад издание Bloomberg сообщало, что в Нью-Йорке президент Украины будет говорить о формуле мира из десяти пунктов.