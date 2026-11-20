Администрация президента США Дональда Трампа хочет добиться мирного соглашения в войне РФ против Украины к началу января будущего года, сообщают источники Financial Times (Фото: REUTERS / Al Drago)

Администрация президента США Дональда Трампа сообщила европейским и украинским чиновникам, что хочет, чтобы Киев заключил мирное соглашение с РФ к началу января 2027-го — до того, как демократы получат полный контроль над Конгрессом.

Об этом 20 ноября сообщает британское издание Financial Times со ссылкой на четыре информированных источника.

«Республиканская партия, которую представляет президент Трамп, утратила контроль как над Палатой представителей, так и над Сенатом в ходе прошедших в этом месяце промежуточных выборов.Ожидается, что демократы будут оказывать Киеву более активную поддержку и усилят давление на Москву», — пишет издание.

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Спецпредставители президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф провели в последние дни серию встреч с российскими, украинскими и европейскими чиновниками — в Москве, Дублине и Берлине, пишет FT.

«Американцы сильно давят, и есть некоторые опасения, что для достижения хоть какого-то соглашения потребуется значительное количество уступок со стороны Украины», — сказал один изданию один из европейских чиновников после встречи с ними.

Как отметил другой европейский чиновник в разговоре с изданием, «американцы торопятся, а Путин — нет».

Как отмечает FT со ссылкой на слова украинского топ-чиновника, такие сроки усилили опасения в официальном Киеве, что президент Украины Владимир Зеленский может быть вынужден заключить соглашение на условиях Кремля еще до того, как демократы получат контроль над Конгрессом.

«Трамп симпатизирует Путину и хочет завершить всё это к январю», — сказал источник издания и отметил, что Кремль «мог бы получить более выгодные условия», если бы мирное соглашение было заключено до января 2027-го.

В Белом доме пока не ответили на запрос FT о комментарии по поводу данной ситуации.

По словам двух источников издания, американские чиновники также предполагают, что президент Трамп мог бы провести переговоры с европейскими лидерами о путях прекращения войны РФ против Украины на саммите Большой двадцатки (G20), который состоится в Майами в декабре 2026 года.

Однако французский топ-чиновник заявил FT, что на данном саммите переговоров с европейскими лидерами по поводу Украины не будет — поскольку делегация официального Киева на него не приглашена.

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«Трамп пригласил Путина на саммит, хотя российский диктатор пока не сообщил, примет ли он приглашение», — подытожило издание.

12 ноября после переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным в Москве спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что к следующему раунду переговоров присоединится и Европа. На следующий день лидеры ЕС согласовали формат представительства Европы: Евросоюз и пять стран — Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша.

Однако позднее в Кремле такой формат не подтвердили. Помощник Путина Юрий Ушаков 16 ноября заявил, что участие Европы с Москвой не согласовывалось и что, возможно, сначала придется провести еще один или несколько раундов в трехстороннем формате.

19 ноября на пресс-конференции после трехсторонней встречи в Шэньчжэне диктатор Путин заявил, что не возражает против участия европейцев в переговорах, но выдвинул условие: сначала они должны приехать в Москву и обсудить свои предложения с российской стороной.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отдельно обсудит со спецпосланниками Уиткоффом и Кушнером дату и повестку дня следующих переговоров.