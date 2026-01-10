В конце декабря Ватикан пытался убедить Соединенные Штаты «проявить терпение» и дать возможность венесуэльскому экс-лидеру Николасу Мадуро получить убежище в России.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники и правительственные документы.



Переговоры от имени Ватикана вел кардинал Пьетро Паролин — второе лицо после Папы Римского.

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По словам источника, знакомого с ходом событий, Мадуро предлагали уйти с должности и получить гарантии безопасности. «Частью этого предложения было то, что Владимир Путин гарантирует безопасность», — цитирует собеседника издание.

Как отмечает WP, в канун Рождества Паролин срочно вызвал посла США при Святом Престоле Брайана Берча, чтобы выяснить планы Вашингтона по Венесуэле. В течение нескольких дней кардинал также пытался связаться с госсекретарем США Марко Рубио, стремясь «предотвратить кровопролитие и дестабилизацию в Венесуэле».

В разговоре с Берчем Паролин заявил, что Москва готова предоставить Мадуро убежище, и настойчиво просил американскую сторону дать время, пока венесуэльский политик согласится на этот вариант, пишет WP.

В Ватикане впоследствии выразили разочарование публикацией фрагментов конфиденциального разговора, отметив, что они «неточно отражают его содержание». Представитель посла Берча переадресовал запросы в Государственный департамент США, который отказался от комментариев. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также не ответил на запрос издания.

Операция США по вывозу Мадуро из Венесуэлы и ее последствия — главное

В ночь на 3 января в Каракасе были зафиксированы громкие взрывы, впоследствии над столицей Венесуэлы заметили самолеты и столбы дыма, также местные жители сообщали о частичном обесточивании города.

Впоследствии Дональд Трамп подтвердил проведение военной операции в Венесуэле и заявил, что диктатора Николаса Мадуро вместе с женой захватили бойцы американского отряда спецназначения, а затем вывезли из страны. По словам Трампа, операция была осуществлена совместно с правоохранительными органами США.

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Президент США отметил, что госсекретарь Марко Рубио говорил с вице-президентом страны Делси Родригес, «и она, по сути, готова делать то, что мы считаем нужным, чтобы сделать Венесуэлу снова великой».

Как сообщило издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника, в результате военной операции США в Венесуэле погибли 80 человек, среди которых как военнослужащие, так и мирные жители.

Куба официально подтвердила, что в Венесуэле в результате атаки США погибли 32 кубинца — они, как говорилось в заявлении, выполняли миссии, представляя Революционные вооруженные силы и Министерство внутренних дел.

5 января Мадуро в суде в Нью-Йорке зачитали обвинения в наркотерроризме и обороте оружия. Он заявил, что не признает вины, и назвал себя «похищенным». Жена диктатора также не признала своей вины.

8 января министр внутренних дел и юстиции Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что в результате атаки США погибло около 100 человек — среди них охрана диктатора Мадуро и кубинские солдаты.