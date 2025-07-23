В Турции назвали время и место встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле

Делегации Украины и РФ на переговорах в Стамбуле, 16 мая 2025 года (Фото: x.com/HakanFidan)

Переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле состоятся вечером в среду, 23 июля, во дворце Чираган, где проходила предыдущая встреча.

Об этом сообщили в директорате по коммуникациям администрации президента Турции в комментарии Укринформу.

«Ожидается, что встреча начнется около 7 часов вечера в районе Бешикташ, во дворце Чираган», — отмечается в сообщении.

Также было отмечено, что в программе встречи возможны изменения.

19 июля президент Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил российской стороне встретиться. По словам главы государства, среди тем для обсуждения обмен пленными, возвращение детей и «прекращение убийств».

2 июня в Стамбуле состоялась вторая встреча делегаций Украины и страны-агрессора России. Стороны договорились об обмене военнопленными в формате «всех на всех» двух категорий — тяжелораненых и тяжелобольных и молодых военных в возрасте до 25 лет.