Мединский читал лекции по истории от 1250 года: Рютте напомнил Трампу, кого Россия отправила на переговоры в Стамбул

14 июля, 21:44
Марк Рютте подтвердил, что НАТО оказывало давление на украинцев, чтобы они отправили в Стамбул команду высокопоставленных представителей. (Фото: REUTERS/Amber Bracken)

НАТО давила на официальный Киев, чтобы тот отправил в мае на встречи с россиянами делегацию высокого уровня, однако Кремль в ответ прислал делегацию во главе с Владимиром Мединским, который отметился лишь «лекциями по истории».

Об этом заявил 14 июля генсек Альянса Марк Рютте во время встречи с президентом США Дональом Трампом в Белом доме.

«Я помню, что в мае я сам был в Турции по делам НАТО. Мы действительно оказали давление на украинцев, чтобы они отправили в Стамбул команду высокопоставленных представителей, и они это сделали. Но потом русские прислали историка, который объяснял историю России с 1250 года», — заявил он.

Как отметил президент Трамп, к мирному соглашению диктатора РФ Владимира Путина не может подтолкнуть даже тот факт, что множество солдат российской армии гибнет в боях с Силами обороны Украины.

«Гибнет много российских солдат. 100 тысяч российских солдат с 1 января. С января погибло 100 тысяч российских солдат. Так что, если кто-нибудь в Москве снова слушает это, с января погибло 100 тысяч россиян. Вот что делает Путин в данный момент», — подытожил он.

«Правда» от Мединского. Историк, говорящий с россиянами, проанализировал их школьные учебники и определил главные тенденции

16 мая стало известно, что глава делегации РФ Владимир Мединский во время переговоров с делегацией Украины в Стамбуле использовал фейковые цитаты императора Наполеона I и немецкого канцлера Отто фон Бисмарка.

Мединский много говорил орусско-турецких войнах, Северной войне, войнах на Балканах, Первой мировой и советско-финской войнах, а в конце привел вымышленные цитаты Наполеона I и Бисмарка — пытаясь таким образом аргументировать, почему «Россия не может согласиться на 30-дневное безусловное прекращение огня».

В частности, глава Центра противодействия информации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что Мединский приписал Отто фон Бисмарку цитату «Никогда не пытайтесь обмануть русских рано или поздно русские всегда приходят за своим».

Самое любопытное, подлинность этой «цитаты» Бисмарка опровергается в том числе и на сайте Российского военно-исторического общества, которое создал и возглавляет лично Мединский.

Далее — глава ЦПД Коваленко указал, что Мединский приписал Наполеону I высказывание: «Война и переговоры ведутся одновременно».

Редактор: Дмитрий Видоменко

Теги:   Владимир Мединский Марк Рютте Дональд Трамп Переговоры с Россией

