Мединский читал лекции по истории от 1250 года: Рютте напомнил Трампу, кого Россия отправила на переговоры в Стамбул

Марк Рютте подтвердил, что НАТО оказывало давление на украинцев, чтобы они отправили в Стамбул команду высокопоставленных представителей. (Фото: REUTERS/Amber Bracken)

НАТО давила на официальный Киев, чтобы тот отправил в мае на встречи с россиянами делегацию высокого уровня , однако Кремль в ответ прислал делегацию во главе с Владимиром Мединским, который отметился лишь «лекциями по истории».

Об этом заявил 14 июля генсек Альянса Марк Рютте во время встречи с президентом США Дональом Трампом в Белом доме.

«Я помню, что в мае я сам был в Турции по делам НАТО. Мы действительно оказали давление на украинцев, чтобы они отправили в Стамбул команду высокопоставленных представителей, и они это сделали. Но потом русские прислали историка, который объяснял историю России с 1250 года», — заявил он.

Как отметил президент Трамп, к мирному соглашению диктатора РФ Владимира Путина не может подтолкнуть даже тот факт, что множество солдат российской армии гибнет в боях с Силами обороны Украины.

«Гибнет много российских солдат. 100 тысяч российских солдат с 1 января. С января погибло 100 тысяч российских солдат. Так что, если кто-нибудь в Москве снова слушает это, с января погибло 100 тысяч россиян. Вот что делает Путин в данный момент», — подытожил он.

16 мая стало известно, что глава делегации РФ Владимир Мединский во время переговоров с делегацией Украины в Стамбуле использовал фейковые цитаты императора Наполеона I и немецкого канцлера Отто фон Бисмарка.

Мединский много говорил орусско-турецких войнах, Северной войне, войнах на Балканах, Первой мировой и советско-финской войнах, а в конце привел вымышленные цитаты Наполеона I и Бисмарка — пытаясь таким образом аргументировать, почему «Россия не может согласиться на 30-дневное безусловное прекращение огня».

В частности, глава Центра противодействия информации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что Мединский приписал Отто фон Бисмарку цитату «Никогда не пытайтесь обмануть русских — рано или поздно русские всегда приходят за своим».

Самое любопытное, подлинность этой «цитаты» Бисмарка опровергается в том числе и на сайте Российского военно-исторического общества, которое создал и возглавляет лично Мединский.

Далее — глава ЦПД Коваленко указал, что Мединский приписал Наполеону I высказывание: «Война и переговоры ведутся одновременно».