«Существенный прогресс». Генсек ООН заявил, что соглашение об экспорте украинского зерна могут заключить на следующей встрече 13 июля, 22:21 Антониу Гутерреш (Фото:REUTERS/Pedro Nunes)

Переговоры в Стамбуле в среду, 13 июля, стали важным шагом к обеспечению безопасного черноморского экспорта украинской продукции. Об этом заявил генсекретарь ООН Антониу Гутерреш во время брифинга по итогам встречи, сообщает пресс-служба ООН.

«В мире, омраченном глобальными кризисами, сегодня у нас наконец появился луч надежды», — сказал Гутерреш и назвал состоявшиеся переговоры критически важным шагом на пути преодоления продовольственного кризиса.



Видео дня

По словам Гутерреша, стороны достигли «очень существенного погресса» и согласия по многим аспектам, но это была только первая встреча. Он выразил надежду, что следующие шаги позволят сторонам «прийти к формальному соглашению», и поблагодарил правительство Турции, представителей Украины и России и команду ООН.

«Мы надеемся, что сможем очень скоро собраться снова, я уверен, на следующей неделе, и, надеюсь, сможем прийти к окончательному соглашению… По-прежнему необходима добрая воля и приверженность всех сторон, и они это продемонстрировали. Я настроен оптимистично, но это еще не конец», — добавил он.

В Стамбуле в среду, 13 июля, прошла четырехсторонняя встреча по вопросу разблокирования черноморского экспорта украинского зерна, в которой принимали участие представители Украины, России, Турции и ООН.

Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что стороны договорились о создании координационного центра в Стамбуле и согласовали «основные технические вопросы», в том числе «совместный контроль в пунктах отправления и прибытия».

По словам министра, «мы видим, что стороны готовы решить эту проблему». Он объявил, что на следующей неделе должна пройти еще одна встреча украинской и российской делегаций, на которой будут снова изучены все детали и подписан итоговый документ.

Страна-агрессор Россия умышленно блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует экспорту по железной дороге, нанося ракетные удары по элеваторам, железнодорожной инфраструктуре и даже полям с зерном, провоцируя поджоги. Кремлевские чиновники требовали снять с РФ санкции, введенные за войну против Украины, в обмен на разблокировку украинских портов.

Кому Россия продает украденное украинское зерно? – Евгения Дроздова https://www.youtube.com/embed/U0k5WfZdwks

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.