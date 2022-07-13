«Существенный прогресс». Генсек ООН заявил, что соглашение об экспорте украинского зерна могут заключить на следующей встрече

13 июля, 22:21
Антониу Гутерреш (Фото:REUTERS/Pedro Nunes)

Антониу Гутерреш (Фото:REUTERS/Pedro Nunes)

Переговоры в Стамбуле в среду, 13 июля, стали важным шагом к обеспечению безопасного черноморского экспорта украинской продукции. Об этом заявил генсекретарь ООН Антониу Гутерреш во время брифинга по итогам встречи, сообщает пресс-служба ООН.

«В мире, омраченном глобальными кризисами, сегодня у нас наконец появился луч надежды», — сказал Гутерреш и назвал состоявшиеся переговоры критически важным шагом на пути преодоления продовольственного кризиса.

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По словам Гутерреша, стороны достигли «очень существенного погресса» и согласия по многим аспектам, но это была только первая встреча. Он выразил надежду, что следующие шаги позволят сторонам «прийти к формальному соглашению», и поблагодарил правительство Турции, представителей Украины и России и команду ООН.

«Мы надеемся, что сможем очень скоро собраться снова, я уверен, на следующей неделе, и, надеюсь, сможем прийти к окончательному соглашению… По-прежнему необходима добрая воля и приверженность всех сторон, и они это продемонстрировали. Я настроен оптимистично, но это еще не конец», — добавил он.

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В Стамбуле в среду, 13 июля, прошла четырехсторонняя встреча по вопросу разблокирования черноморского экспорта украинского зерна, в которой принимали участие представители Украины, России, Турции и ООН.

Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что стороны договорились о создании координационного центра в Стамбуле и согласовали «основные технические вопросы», в том числе «совместный контроль в пунктах отправления и прибытия».

По словам министра, «мы видим, что стороны готовы решить эту проблему». Он объявил, что на следующей неделе должна пройти еще одна встреча украинской и российской делегаций, на которой будут снова изучены все детали и подписан итоговый документ.

Страна-агрессор Россия умышленно блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует экспорту по железной дороге, нанося ракетные удары по элеваторам, железнодорожной инфраструктуре и даже полям с зерном, провоцируя поджоги. Кремлевские чиновники требовали снять с РФ санкции, введенные за войну против Украины, в обмен на разблокировку украинских портов.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Переговоры Турция ООН Экспорт Стамбул Украина-Турция Генсек ООН Россия-Турция Война России против Украины Продовольственный кризис экспорт зерна

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