«Мне сейчас трудно это представить». Мартыненко высказался по поводу гарантий безопасности, которые предлагает украинская делегация на переговорах с Россией 30 марта, 13:37 Цей матеріал також доступний українською Украинско-российские переговоры в Стамбуле. 29 марта 2022 года (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

На переговорах с Россией украинская сторона предложила заключить международный договор о гарантиях безопасности, подписантами которого хотят видеть по меньшей мере восемь стран. Генеральному директору информагентства Интерфакс-Украина Александру Мартыненко пока сложно представить, что механизм будет работать эффективно.



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«Если страны-гаранты подписываются под этим, то мы должны понимать, что в случае наступления любой страны на Украину, как отмечается в проектах этого договора, после консультаций все страны применяют военную силу, чтобы предотвратить агрессию. Честно, мне сейчас трудно представить», — отметил в эфире Радио НВ Мартыненко.

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В то же время он предположил, что ситуация через два-три месяца изменится и механизм будет эффективно работать, ведь мы сейчас живем «в таком мире, где нет ничего невозможного».

Также Мартыненко высказался о России, которая, согласно предложению украинской делегации, должна обеспечить безопасность Украине:

«Конечно, Россия должна быть стороной этого документа, потому что она должна взять на себя обязательства — не просто стоять и смотреть на все это, а именно обязаться соблюдать суверенитет Украины. Единственное — это полностью противоречит всей политике России по сей день. Суверенитет Украины она не просто не уважает, а фактически не признает».

По итогам мирных переговоров между Украиной и РФ в Стамбуле, состоявшихся 28 марта, украинская сторона предложила подписать международный договор о гарантиях безопасности.

Член украинской делегации на переговорах с РФ, народный депутат от президентской фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что Украина хочет видеть гарантами страны Совета Безопасности ООН, в частности Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны могут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.

Член украинской делегации, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что этот договор должен быть одобрен на референдуме. После этого будет идти ратификация парламентами стран-гарантов и парламентом Украины.

Представительница Великобритании в ООН Барбара Вудворд стала одним из первых официальных лиц этой страны, публично подтвердившим согласие Лондона стать одним из гарантов безопасности Украины.

Также Подоляк добавил: Украина предлагает России зафиксировать в отдельном пункте мирного договора, что вопрос статуса Крыма и Севастополя будет решаться в течение 15 лет на двусторонних переговорах.

Вопросы Донбасса оставят для обсуждения в ходе личной беседы президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

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