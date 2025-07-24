Ермак ответил на заявления Мединского в Стамбуле о списке похищенных украинских детей

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в четверг, 24 июля, прокомментировал заявления российской делегации на переговорах в Стамбуле относительно похищенных украинских детей. По его словам, некоторые заявления представителей РФ имели искаженный и манипулятивный характер.

Как отметил Ермак в Telegram, украинская сторона сознательно дает сдержанные публичные комментарии, стремясь «сохранить пространство для предметного диалога и избежать политизации чувствительного трека».

Ермак пояснил, что первоначальный список с 339 именами украинских детей был передан Украиной в Стамбуле как мера по построению доверия. Однако объяснения относительно этих детей российской стороной «не соответствует действительности», считает глава ОП.

«Ответ, полученный от российской стороны по состоянию на сегодня, является фрагментарным — предоставлена лишь частичная информация о менее чем пятой части детей из первоначального списка. Относительно более 200 детей, включая воспитанников Херсонского дома ребенка — любая реакция отсутствует», — говорится в сообщении.

Также Ермак отметил, что отдельно Россия вспомнила о части детей, которых вернули. Вернули нескольких детей, но при посредничестве Катара.

«На самом деле речь идет только о шести детях, пять из которых из одной семьи, которые были возвращены на прошлой неделе», — добавил он.

Российская сторона заявляла, что некоторым детям исполнилось уже 18 лет. Ермак пояснил, что речь идет о воспитанниках Алешковского интерната с инвалидностью, среди которых были и дети, и лица, достигшие совершеннолетия.

«Их насильственное перемещение является серьезным нарушением международного гуманитарного права. Достижение 18-летнего возраста не отменяет факт совершения военного преступления и не лишает этих лиц права на возвращение домой», — считает руководитель ОП.

Россияне также утверждали, что часть детей из первоначального списка якобы находится в Европе.

«В то же время все, что сообщила Украине российская сторона со ссылкой на собственные правоохранительные органы, — это то, что двое детей якобы покинули территорию РФ. При этом не указано ни страны пересечения границы, ни других деталей. В случае, если двое украинских детей действительно покинули территорию РФ, Украина ожидает от России полной информации об обстоятельствах их выезда», — добавили в ОП.

23 июля глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что они якобы проработали весь список, который передала Украина. Он также утверждал, что часть детей уже вернули в Украину, а работа над остальными фамилиями продолжается. По его словам, многие дети из списка якобы никогда не были в России и, видимо, находятся в Европе.