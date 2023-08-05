Украина ведет двусторонние переговоры на полях саммита в Джидде — Зеленский 5 августа, 21:25 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в субботу, 5 августа, рассказал о переговорах в Джидде (Саудовская Аравия), где обсуждают формулу мира.

Глава государства рассказал, что на встрече присутствуют советники лидеров 42 стран с разных континентов. По его словам, на полях саммита также идут двусторонние переговоры с партнерами.



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«Разные континенты, разные политические подходы к глобальным делам, но всех объединяет приоритет международного права. И именно для этого Украина предложила формулу мира, потому что международный порядок, основанный на правилах и нарушенный российской агрессией, должен быть восстановлен», — подчеркнул Зеленский.

Переговоры в Саудовской Аравии — что известно

В Джидде (Саудовская Аравия) 5−6 августа проходит встреча советников лидеров стран и представителей МИД около 40 государств для обсуждения формулы мира. Предыдущая встреча проходила в датском Копенгагене в июне. На переговорах в том числе присутствуют страны Большой семерки, Индия и Китай и страны Глобального Юга.



30 июля газета WSJ сообщала, что Саудовская Аравия планирует провести переговоры по войне России против Украины, в которых не будет участвовать страна-агрессор. Информацию о подготовке встречи на уровне советников лидеров государств подтверждал глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, на встрече будут обсуждать «ключевые принципы мира» на основании украинской формулы мира.



Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов на саммите G20 в ноябре. Она включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины. Киев предлагает иностранным партнерам взять на себя лидерство в одном из пунктов плана.

