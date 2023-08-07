В МИД Китая прокомментировали итоги переговоров по Украине в Саудовской Аравии 7 августа, 16:16 Ли Хуэй (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Переговоры в Джидде (Саудовская Аравия) по украинской формуле мира помогли «консолидировать международный консенсус», заявили в МИД Китая в понедельник, 7 августа. Об этом сообщает агентство Reuters.

В ведомстве заявили, что спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй активно общался со всеми сторонами по «политическому урегулированию украинского кризиса», как в КНР называют полномасштабную войну, развязанную Россией против Украины. В сообщении МИД Китая сказано, что их представитель «выслушал мнения и предложения всех сторон и продолжил укрепление международного консенсуса».



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«Все стороны положительно отозвались об участии Ли Хуэя в переговорах и полностью поддержали позитивную роль Китая в содействии мирным переговорам», — заявили в ведомстве.

МИД Китая пообещал, что Пекин продолжит «укреплять диалог на основе своего мирного плана из 12 пунктов и «накапливать взаимное доверие».

Ранее издание FT сообщало, что союзники Украины назвали участие Китая в саммите по украинской формуле мира в Саудовской Аравии «конструктивным». Один из собеседников FT отметил, что Китай «принял активное участие и положительно отнесся к идее проведения третьей встречи на таком уровне».

Саммит по формуле мира в Саудовской Аравии — что известно

5−6 августа в Джидде (Саудовская Аравия) прошли переговоры по украинской формуле мира, участие в которых приняли высокопоставленные чиновники и дипломаты из около 40 стран. В саммите приняли участие в том числе представители Индии, Китая и стран Глобального Юга. Страну-агрессора Россию туда не пригласили.



Это уже вторая встреча в таком формате — предыдущая проходила в июне 2023 года в датском Копенгагене.



Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что все страны-участники встречи в Саудовской Аравии по формуле мира для Украины показали преданность принципам ООН и уважения к суверенитету и территориальной целостности.



По данным газеты WSJ, участники саммита согласились, что в основе «будущих мирных переговоров между Украиной и Россией» должно лежать уважение суверенитета и территориальной целостности Украины.

В ноябре 2022 года на саммите G20 президент Владимир Зеленский представил формулу мира из 10 пунктов, которая включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.

