«Не вся информация может быть публичной». Буданов заявил, что конкретные результаты по гарантиям безопасности для Украины уже есть
Украинская делегация продолжает переговоры в Париже (Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)
Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что конкретные результаты переговоров в Париже по гарантиям безопасности Украины уже есть, при этом отметив, что не всю информацию можно разглашать публично.
Об этом он в среду, 7 января, написал в своем Telegram.
Буданов отметил, что в Париже продолжаются переговоры по достижению стабильного мира и надежных гарантий безопасности для Украины.
«Не вся информация может быть публичной, но конкретные результаты уже есть, работа продолжается», — подчеркнул он.
Руководитель ОП добавил, что национальные интересы Украины остаются защищенными.
6 января в Париже состоялась встреча коалиции желающих, в которой приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, европейские лидеры и представители США.
По ее итогам Украина, Франция и Великобритания подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине после завершения войны.
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф после встречи коалиции желающих заявил о «значительном прогрессе». По его мнению, стороны «практически завершили с протоколами по безопасности», которые должны гарантировать, что война закончится навсегда.
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности между Украиной и США уже готовы, их подписание возможно в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что переговоры в Париже продолжатся в среду, 7 января, но в более узком формате. Будет присутствовать часть украинской делегации и европейские чиновники.