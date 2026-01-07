«Не вся информация может быть публичной». Буданов заявил, что конкретные результаты по гарантиям безопасности для Украины уже есть

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что конкретные результаты переговоров в Париже по гарантиям безопасности Украины уже есть, при этом отметив, что не всю информацию можно разглашать публично.

Об этом он в среду, 7 января, написал в своем Telegram.

Буданов отметил, что в Париже продолжаются переговоры по достижению стабильного мира и надежных гарантий безопасности для Украины.

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«Не вся информация может быть публичной, но конкретные результаты уже есть, работа продолжается», — подчеркнул он.

Руководитель ОП добавил, что национальные интересы Украины остаются защищенными.

6 января в Париже состоялась встреча коалиции желающих, в которой приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, европейские лидеры и представители США.

По ее итогам Украина, Франция и Великобритания подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине после завершения войны.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф после встречи коалиции желающих заявил о «значительном прогрессе». По его мнению, стороны «практически завершили с протоколами по безопасности», которые должны гарантировать, что война закончится навсегда.

Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности между Украиной и США уже готовы, их подписание возможно в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что переговоры в Париже продолжатся в среду, 7 января, но в более узком формате. Будет присутствовать часть украинской делегации и европейские чиновники.

