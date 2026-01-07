«Не вся информация может быть публичной». Буданов заявил, что конкретные результаты по гарантиям безопасности для Украины уже есть

7 января, 11:32
Google Читайте NV в Google
Украинская делегация продолжает переговоры в Париже (Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Украинская делегация продолжает переговоры в Париже (Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что конкретные результаты переговоров в Париже по гарантиям безопасности Украины уже есть, при этом отметив, что не всю информацию можно разглашать публично.

Об этом он в среду, 7 января, написал в своем Telegram.

Буданов отметил, что в Париже продолжаются переговоры по достижению стабильного мира и надежных гарантий безопасности для Украины.

Реклама

«Не вся информация может быть публичной, но конкретные результаты уже есть, работа продолжается», — подчеркнул он.

Руководитель ОП добавил, что национальные интересы Украины остаются защищенными.

Читайте также:
Буданов и Кислица остаются. Переговоры в Париже продолжатся завтра в более узком формате — СМИ

6 января в Париже состоялась встреча коалиции желающих, в которой приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, европейские лидеры и представители США.

По ее итогам Украина, Франция и Великобритания подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине после завершения войны.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф после встречи коалиции желающих заявил о «значительном прогрессе». По его мнению, стороны «практически завершили с протоколами по безопасности», которые должны гарантировать, что война закончится навсегда.

Читайте также:
США готовы работать над мониторингом прекращения огня — Зеленский заявил о «предметных» переговорах

Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности между Украиной и США уже готовы, их подписание возможно в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что переговоры в Париже продолжатся в среду, 7 января, но в более узком формате. Будет присутствовать часть украинской делегации и европейские чиновники.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Кирилл Буданов Война России против Украины Переговоры Париж гарантии безопасности

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies