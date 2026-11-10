Зеленский определил задачи для украинской делегации на следующий день переговоров в Абу-Даби (Фото: Zelenskiy / Official via Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первый день переговоров в Абу-Даби с участием украинской, американской и российской делегаций был конструктивным и содержательным.

Об этом глава государства сообщил 10 ноября в своих социальных сетях.

По словам Зеленского, встречи начались с беседы украинской делегации с европейскими и американскими партнерами, после чего состоялись трехсторонние переговоры с участием представителей Украины, США и России.

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«Удалось обсудить необходимость и возможные параметры гуманитарных шагов. Освобождение пленных — это приоритет. Подробно говорили о содержании гарантий безопасности для Украины и фундаменте их долгосрочного функционирования. Нужны реальные инструменты, чтобы предотвратить любое повторение войны. Обсуждалась также необходимость шагов по деэскалации», — говорится в сообщении.

Президент сообщил, что поставил перед украинской переговорной группой задачи на предстоящие встречи, которые продолжатся в Абу-Даби на следующий день, а также на переговоры с представителями президента США и европейскими партнерами.

Он поблагодарил американскую сторону за организацию переговоров, а Объединенные Арабские Эмираты — за предоставление площадки для встреч. Зеленский подчеркнул, что Украина настроена на продуктивную работу ради реального приближения мира.

Мирные переговоры в Абу-Даби: что известно

10 ноября в Абу-Даби завершился первый раунд трехсторонних мирных переговоров с участием Украины, США и России.

По данным СМИ, стороны обсудили гарантии безопасности, требования Москвы и будущее Украины после войны.

Особое внимание участники переговоров уделили гарантиям безопасности не только для Украины, но и для Европы в целом. Также речь шла о восстановлении Украины и создании новой системы европейской безопасности. Украинская сторона настаивает на том, что сначала необходимо прекратить войну, а уже затем договариваться о новых механизмах безопасности, которые исключат возможность повторной агрессии.

В ходе первого раунда переговоров Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными.