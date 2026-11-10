Зеленский обсудил со Стуббом трехстороннюю встречу в ОАЭ

Президент Владимир Зеленский заявил, что на фоне трехсторонних переговоров в Абу-Даби провел разговор с финским коллегой Александром Стуббом.

Об этом он сообщил во вторник, 10 ноября.

«Общался с президентом Финляндии Александром Стуббом. Сейчас уже начался трехсторонний формат в Абу-Даби, состоялась и встреча с европейцами. Мы стремимся к тому, чтобы переговоры в эти дни были результативными», — сказал глава государства.

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Зеленский отметил, что Украина и партнеры настроены на содержательную работу ради шагов по деэскалации, выработки действенных гарантий безопасности и приближения реального мира.

Президент подчеркнул, что необходимо, чтобы и российская позиция была аналогичной.

Зеленский говорит, что договорился со Стуббом координировать действия и в дальнейшем.

Глава государства также ожидает подробного брифинга от украинской переговорной группы и партнеров о ходе переговоров с российской стороной.

Переговоры в Абу-Даби — что известно

10 ноября в ОАЭ начались переговоры делегаций Украины и России при посредничестве США. Это первая подобная встреча с февраля 2026 года.

Перед встречей с Россией Украина провела переговоры с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, к которым также присоединились спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Украинскую делегацию во главе с руководителем Службы внешней разведки Рустемом Умеровым представляют руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, первый заместитель главы ОП Сергей Кислица и заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий.

Полный состав делегации РФ следующий:

Владимир Мединский, помощник Владимира Путина, председатель Российского военно-исторического общества (глава делегации);

Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел России;

Михаил Галузин, заместитель министра иностранных дел России;

Игорь Костюков, начальник российской военной разведки;

Юрий Жигарловский, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ.

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Умеров сообщил, что ключевыми приоритетами Украины являются прекращение боевых действий, надежные послевоенные гарантии безопасности, экономическое восстановление и развитие Украины, а также гуманитарные шаги.