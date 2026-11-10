Зеленский обсудил со Стуббом трехстороннюю встречу в ОАЭ
Президент Украины Владимир Зеленский (Фото: REUTERS/Susana Vera)
Президент Владимир Зеленский заявил, что на фоне трехсторонних переговоров в Абу-Даби провел разговор с финским коллегой Александром Стуббом.
Об этом он сообщил во вторник, 10 ноября.
«Общался с президентом Финляндии Александром Стуббом. Сейчас уже начался трехсторонний формат в Абу-Даби, состоялась и встреча с европейцами. Мы стремимся к тому, чтобы переговоры в эти дни были результативными», — сказал глава государства.
Зеленский отметил, что Украина и партнеры настроены на содержательную работу ради шагов по деэскалации, выработки действенных гарантий безопасности и приближения реального мира.
Президент подчеркнул, что необходимо, чтобы и российская позиция была аналогичной.
Зеленский говорит, что договорился со Стуббом координировать действия и в дальнейшем.
Глава государства также ожидает подробного брифинга от украинской переговорной группы и партнеров о ходе переговоров с российской стороной.
Переговоры в Абу-Даби — что известно
10 ноября в ОАЭ начались переговоры делегаций Украины и России при посредничестве США. Это первая подобная встреча с февраля 2026 года.
Перед встречей с Россией Украина провела переговоры с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, к которым также присоединились спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
Украинскую делегацию во главе с руководителем Службы внешней разведки Рустемом Умеровым представляют руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, первый заместитель главы ОП Сергей Кислица и заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий.
Полный состав делегации РФ следующий:
- Владимир Мединский, помощник Владимира Путина, председатель Российского военно-исторического общества (глава делегации);
- Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел России;
- Михаил Галузин, заместитель министра иностранных дел России;
- Игорь Костюков, начальник российской военной разведки;
- Юрий Жигарловский, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ.
Умеров сообщил, что ключевыми приоритетами Украины являются прекращение боевых действий, надежные послевоенные гарантии безопасности, экономическое восстановление и развитие Украины, а также гуманитарные шаги.