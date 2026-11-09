Кушнер и Уиткофф перед переговорами с Россией соберут за одним столом Украину, ЕС, НАТО и «большую четверку» Европы

Спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер с Владимиром Зеленским в Киеве, сентябрь 2026 года (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Перед трехсторонними переговорами с Украиной и Россией в Абу-Даби спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф проведут встречу с представителями Украины, ЕС, НАТО, Германии, Франции, Великобритании и Италии.

Об этом Кушнер написал в X в понедельник, 9 ноября.

По словам Кушнера, цель встречи — продолжить консультации по вопросам европейской безопасности и послевоенного будущего Украины, которые ведутся в последние недели.

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Он напомнил, что переговоры в Абу-Даби станут первыми трехсторонними с февраля. США хотят, чтобы Украина и Россия напрямую обсудили свои опасения в сфере безопасности, предложения и возможные решения на период после войны. Кушнер надеется, что это поможет найти точки соприкосновения и дать импульс следующему этапу переговоров.

Посланник также заявил, что для полного и долгосрочного урегулирования потребуется прямой диалог России с европейскими партнерами по вопросам более широких договоренностей в сфере безопасности. Он выразил надежду, что переговоры в Абу-Даби создадут условия для такого диалога в ближайшее время.

Кушнер обозначил четыре приоритета, над которыми работают США: прекращение боевых действий, надежные послевоенные гарантии безопасности, всеобъемлющий экономический план для Украины и гуманитарные меры, в частности возвращение пленных и гражданских лиц. По его словам, Вашингтон совместно с ЕС и европейскими партнерами ищет способы удовлетворить потребности Украины в восстановлении и привлечь частные инвестиции.

«Это чрезвычайно сложный и запутанный конфликт. Мы осознаем, что впереди сложные решения, и подходим к этим переговорам решительно и реалистично», — написал Кушнер.

Переговоры в Абу-Даби — что известно

10−11 ноября в ОАЭ пройдут переговоры делегаций Украины и России при посредничестве США — первые с февраля 2026 года. Российскую делегацию возглавит помощник Путина Владимир Мединский. В ее состав войдут представители Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и Юрий Жигарловский, а также заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Михаил Галузин — причем Рябков примет участие впервые. По данным Bloomberg, Москва направит делегацию более высокого уровня, чем прежде, что может свидетельствовать о готовности к более содержательным переговорам.

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Украинскую делегацию, по данным СМИ, возглавил Рустем Умеров, хотя официально Офис президента не раскрывал ее состав. 9 ноября Умеров, возглавляющий Службу внешней разведки, сообщил, что делегация уже отправилась в Абу-Даби. По его словам, в эти дни там также будут присутствовать представители формата E4 — Великобритании, Франции, Германии и Италии, — а также НАТО и Еврокомиссии, с которыми Украина проведет отдельные координационные встречи.

В США сообщали, что одной из ключевых тем станут гарантии безопасности. 8 ноября глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европа будет представлена на переговорах и ее позицию будет озвучивать именно Франция. В Кремле же заявили, что встречи пройдут без участия Европы.