Андрей Сибига заявил, что Украина ждет ответа России по поводу перемирия в Черном море и в сфере энергетики (Фото: Яцек Марчевский/Agencja Wyborcza.pl/via REUTERS)

Украина передала партнерам на переговорах в Абу-Даби свои подходы к перемирию в Черном море и в энергетике и теперь ожидает ответа России.

Об этом во вторник, 10 ноября, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, сообщили в МИД.

По словам Сибиги, позиция Украины на переговорах в Абу-Даби состоит из трех пунктов: деэскалация и предложенное Киевом перемирие, гарантии безопасности, а также встреча Зеленского с Путиным.

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Именно встреча президентов, по мнению министра, может ускорить завершение войны. «По моему личному убеждению, [она] действительно может ускорить окончание войны», — подчеркнул Сибига.

Переговоры в Абу-Даби — что известно

10 ноября в Абу-Даби завершился первый день трехсторонних переговоров Украины, США и России. По данным СМИ, стороны обсудили гарантии безопасности — не только для Украины, но и для Европы в целом, — требования Москвы, восстановление Украины и новую систему европейской безопасности. Киев настаивает на том, что сначала необходимо прекратить войну, а уже затем договариваться о механизмах, которые исключат возможность повторной агрессии.

Зеленский назвал первый день переговоров конструктивным и содержательным. По его словам, сначала украинская делегация встретилась с европейскими и американскими партнерами, а уже затем состоялись трехсторонние переговоры. Приоритетом президент назвал освобождение пленных — в ходе первого раунда стороны договорились о масштабном обмене пленными.