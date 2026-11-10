Украинская делегация в Абу-Даби провела встречу с Уиткоффом, Кушнером и европейцами, Умеров назвал ключевые приоритеты переговоров

Украинская делегация начала встречу в столице ОАЭ Абу-Даби с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, к ним также присоединятся спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Об этом сообщил глава делегации, руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров.

Обновлено в 10:25: По данным СМИ, в Абу-Даби начались трехсторонние переговоры в формате Украина — Россия — США по вопросу окончания войны.

Умеров заявил, что стороны сверят позиции и скоординируют шаги перед следующим этапом переговоров. После этого ожидается встреча в трехстороннем формате с участием Украины, США и России.

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Украинскую делегацию во главе с Умеровым представляют руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов, глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия, первый заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица и заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий.

Умеров подчеркнул, что ключевыми приоритетами Украины являются прекращение боевых действий, надежные послевоенные гарантии безопасности, экономическое восстановление и развитие Украины, а также гуманитарные шаги.

«Мы работаем над тем, чтобы максимально продвинуться в этих вопросах и приблизить мир», — добавил он.

Встреча в Абу-Даби — что известно

10−11 ноября в ОАЭ пройдут переговоры делегаций Украины и России при посредничестве США — первые с февраля 2026 года. Российскую делегацию возглавит помощник Путина Владимир Мединский. Также во встрече примут участие представители двух управлений Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и Юрий Жигарловский, заместители главы МИД РФ Сергей Рябков и Михаил Галузин (Рябков будет присутствовать впервые).

Агентство Bloomberg писало, что в этот раз РФ направит на переговоры с Украиной в Абу-Даби делегацию более высокого уровня, чем на предыдущие раунды, и это может свидетельствовать о готовности Москвы перейти к более содержательным переговорам.

Ещё в феврале 2026 года Владимир Зеленский выражал разочарование тем, что главой делегации тогда тоже был назначен Мединский. Украинский президент предполагал, что это сделано для затягивания переговоров, и напоминал, что Мединский известен своей склонностью к пространным псевдоисторическим «лекциям», с помощью которых пытался объяснить причины войны, развязанной Россией против Украины.