Переговоры в Абу-Даби: Зеленский рассказал, какие именно вопросы поднимали Украина, США и РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ходе трехсторонних переговоров в Абу-Даби ключевыми вопросами были, прежде всего, энергетическое перемирие, разблокирование Черного моря, освобождение пленных, а также подготовка встречи лидеров для реального завершения войны. По ряду вопросов российская сторона сказала, что у нее «нет мандата».

Об этом Зеленский сообщил во время общения с журналистами в пятницу, 13 ноября.

Глава государства отметил, что делегации обсуждали гуманитарные шаги по обмену военнопленными. По словам Зеленского, стояла амбициозная цель — обменять всех на всех или, по крайней мере, большое количество людей. Главным посылом было проведение крупнейшего обмена за все время войны. Президент говорит, что украинцы поддержали предложение об обмене всех на всех.

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Он сообщил, что в ходе встречи в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным спецпредставителям президента США Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру удалось договориться об обмене более чем тысячей пленных с обеих сторон. По словам главы государства, сейчас окончательно определяется количество: 1200 или 1300.

Как отметил Зеленский, США считают важным тот факт, что им удалось разблокировать трехсторонний переговорный процесс. Президент говорит, что настойчивость Украины в вопросе присоединения Европы к этому формату была услышана.

«Они поддержали идею о том, что в следующий раз Европа будет не в соседней комнате, как это было сейчас в Абу-Даби, а за одним столом переговоров, и у нас будет общая повестка дня. Американцы поехали с этим предложением и в Москву, вернулись и сказали, что все стороны это согласовали», — сказал президент.

Зеленский рассказал, что попросил Европу определиться со своими представителями до конца ноября. Однако, по его словам, существует договоренность о том, что последнее слово остается за Украиной.

«В Абу-Даби рассматривалась такая рабочая версия: лидеры ЕС и НАТО, поскольку там обсуждались гарантии безопасности, восстановление страны и общее завершение войны. Так может быть представлена Европа, если это не будет какой-то один человек, избранный всеми. От американской стороны — двое представителей, поэтому от Европы тоже может быть несколько человек. Так, во время этих встреч в Абу-Даби присутствовали советники по вопросам национальной безопасности четырех стран — как входящих в ЕС, так и нет: Великобритании, Франции, Германии и Италии. Это один из вариантов, но возможен и другой», — отметил Зеленский.

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Он говорит, что также рассматриваются Финляндия, Норвегия и Польша. Однако, скорее всего, Европу в целом будут представлять 3−5 человек.

Президент сообщил, что в ходе переговоров в ОАЭ поднимался вопрос об энергетическом перемирии. Российская делегация заявила, что у нее «нет мандата на решение этого вопроса». Однако, как отметил Зеленский, Киев также видит нежелание со стороны Москвы. Он сообщил, что сам Путин не поддерживает достижение энергетического перемирия.

Еще один вопрос, который США поднимали в ходе переговоров, — это иная структура безопасности в мире после войны, в частности в Европе.

«На мой взгляд, это может быть опасно. Я говорил об этом раньше и предупреждал об этом нашу команду. Это не должно быть главной повесткой и не должно исходить от Украины. Но я считаю, что именно в эту повестку американцы втягивали россиян, потому что россияне заинтересованы именно в этом — пересмотреть структуру безопасности как минимум в Европе», — сказал Зеленский.

Вместо этого, по мнению президента, порядок действий должен быть таким: прекращение огня, завершение войны в Украине, гарантии безопасности для Украины.

«Украина и так уже давно является частью Европы. Не существует гарантий безопасности в Европе и для Европы без Украины. Это просто невозможно. Нельзя ставить все с ног на голову и сначала говорить об изменении структуры безопасности в мире или на континенте в целом, а лишь потом — об окончании этой войны и гарантиях безопасности для Украины. Сначала нужно закончить эту войну», — подчеркнул глава государства.

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Переговоры в Абу-Даби и встречи с лидерами — что известно

11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры между Украиной, США и РФ. По их итогам стороны договорились о масштабном обмене пленными. После трехсторонних встреч украинская делегация провела отдельные переговоры с европейскими представителями, также присутствовавшими в ОАЭ.

12 ноября спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Кремль на переговоры с Путиным. Беседа продлилась около двух часов.

После переговоров с Путиным они отправились в Дублин на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, который прибыл туда на саммит Европейского политического сообщества.

После этого Уиткофф заявил о подготовке следующего раунда переговоров о завершении войны в Украине, а Кушнер отметил, что на них будут представлены европейские страны.

В свою очередь, Зеленский подтвердил подготовку «самого масштабного» обмена военнопленными между Украиной и Россией.