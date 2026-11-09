США попросили Россию согласиться на гарантии безопасности для Украины по образцу статьи 5 НАТО — Радио Свобода

9 ноября, 21:58
Google Читайте NV в Google
США хотят, чтобы Россия согласилась на гарантии безопасности для Украины по образцу статьи 5 НАТО (Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

США хотят, чтобы Россия согласилась на гарантии безопасности для Украины по образцу статьи 5 НАТО (Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Американские официальные лица полагают, что переговоры в Абу-Даби дают «реальный шанс» на серьезный прогресс в завершении войны России против Украины. В то же время подписания соглашения по их итогам не ожидается.

Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщил журналист Радио Свобода Алекс Рауфоглу после закрытого брифинга официальных лиц США для журналистов.

По словам официальных лиц, ключевой темой станут гарантии безопасности. Вашингтон попросил Россию согласиться на механизм, который обеспечил бы Украине защиту, аналогичную той, что предусмотрена статьями 4 и 5 Устава НАТО. Любые обязательства со стороны США, как отметил один из чиновников, в конечном счете будут зависеть от решения Трампа.

Реклама

Читайте также:
Представители ЕС и НАТО прибудут в Абу-Даби на переговоры относительно Украины: что известно об их участии

Вопрос о территориях до сих пор не решен. Россия по-прежнему требует всю Донецкую область, тогда как Украина настаивает на сохранении нынешней линии соприкосновения. Впрочем, по данным американской стороны, обе страны в частных беседах проявляют определенную гибкость.

Официальные лица также сообщили, что в Москве по-прежнему недовольны европейцами, которых обвиняют в срыве предыдущего соглашения в Стамбуле. Несмотря на это, США хотят перейти от трехстороннего формата к более широкому, многостороннему. К обсуждению гарантий безопасности и будущей архитектуры безопасности в Европе должны подключиться Германия, Франция, Великобритания, Италия, а также НАТО, ЕС и Украина.

Читайте также:
Украинская делегация отправилась на трехсторонние переговоры в Абу-Даби, Умеров назвал цель встречи

Как отметили в Вашингтоне, цель переговоров в Абу-Даби — прояснить позиции сторон, определить разногласия и заложить основу для дальнейших переговоров. В США настроены «с осторожным оптимизмом» и не исключают, что в зависимости от достигнутого прогресса вскоре могут состояться встречи с Путиным и Зеленским.

Переговоры в Абу-Даби — что известно

10−11 ноября в ОАЭ пройдут переговоры делегаций Украины и России при посредничестве США — первые с февраля 2026 года. Российскую делегацию возглавит помощник Путина Владимир Мединский. В ее состав войдут представители Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и Юрий Жигарловский, а также заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Михаил Галузин — Рябков участвует впервые. По данным Bloomberg, Москва направит делегацию более высокого уровня, чем ранее.

Читайте также:
Буданов заявил, что одним из приоритетов на переговорах в Абу-Даби станет активизация обмена пленными

Украинскую делегацию, по данным СМИ, возглавил Рустем Умеров, хотя официально Офис президента не раскрывал ее состав. По словам Умерова, в Абу-Даби в эти дни также будут присутствовать представители формата E4 — Великобритании, Франции, Германии и Италии, — а также НАТО и Еврокомиссии. Перед переговорами с ними, как анонсировал Джаред Кушнер, встретятся спецпосланники США.

8 ноября глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европа будет представлена на переговорах и ее позицию будет озвучивать Франция. В Кремле же заявили, что встречи пройдут без участия Европы.

Редактор: Владислава Коваленко

Теги:   Переговоры с Россией Война России против Украины гарантии безопасности переговоры в Абу-Даби

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies