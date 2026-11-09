США хотят, чтобы Россия согласилась на гарантии безопасности для Украины по образцу статьи 5 НАТО (Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Американские официальные лица полагают, что переговоры в Абу-Даби дают «реальный шанс» на серьезный прогресс в завершении войны России против Украины. В то же время подписания соглашения по их итогам не ожидается.

Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщил журналист Радио Свобода Алекс Рауфоглу после закрытого брифинга официальных лиц США для журналистов.

По словам официальных лиц, ключевой темой станут гарантии безопасности. Вашингтон попросил Россию согласиться на механизм, который обеспечил бы Украине защиту, аналогичную той, что предусмотрена статьями 4 и 5 Устава НАТО. Любые обязательства со стороны США, как отметил один из чиновников, в конечном счете будут зависеть от решения Трампа.

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Вопрос о территориях до сих пор не решен. Россия по-прежнему требует всю Донецкую область, тогда как Украина настаивает на сохранении нынешней линии соприкосновения. Впрочем, по данным американской стороны, обе страны в частных беседах проявляют определенную гибкость.

Официальные лица также сообщили, что в Москве по-прежнему недовольны европейцами, которых обвиняют в срыве предыдущего соглашения в Стамбуле. Несмотря на это, США хотят перейти от трехстороннего формата к более широкому, многостороннему. К обсуждению гарантий безопасности и будущей архитектуры безопасности в Европе должны подключиться Германия, Франция, Великобритания, Италия, а также НАТО, ЕС и Украина.

Как отметили в Вашингтоне, цель переговоров в Абу-Даби — прояснить позиции сторон, определить разногласия и заложить основу для дальнейших переговоров. В США настроены «с осторожным оптимизмом» и не исключают, что в зависимости от достигнутого прогресса вскоре могут состояться встречи с Путиным и Зеленским.

Переговоры в Абу-Даби — что известно

10−11 ноября в ОАЭ пройдут переговоры делегаций Украины и России при посредничестве США — первые с февраля 2026 года. Российскую делегацию возглавит помощник Путина Владимир Мединский. В ее состав войдут представители Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и Юрий Жигарловский, а также заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Михаил Галузин — Рябков участвует впервые. По данным Bloomberg, Москва направит делегацию более высокого уровня, чем ранее.

Украинскую делегацию, по данным СМИ, возглавил Рустем Умеров, хотя официально Офис президента не раскрывал ее состав. По словам Умерова, в Абу-Даби в эти дни также будут присутствовать представители формата E4 — Великобритании, Франции, Германии и Италии, — а также НАТО и Еврокомиссии. Перед переговорами с ними, как анонсировал Джаред Кушнер, встретятся спецпосланники США.

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8 ноября глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европа будет представлена на переговорах и ее позицию будет озвучивать Франция. В Кремле же заявили, что встречи пройдут без участия Европы.