В сентябре в Киев приезжали спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo)

США надеются достичь прогресса на трехсторонних переговорах с Украиной и РФ в Абу-Даби в ноябре. Ранее Штаты связывали будущие гарантии безопасности для Украины с территориальными уступками, но теперь отказались от давления на Киев по вопросу территорий.

Об этом написала 27 октября Financial Times со ссылкой на два осведомленных источника.

По данным собеседников издания, США и РФ обсуждают возможное возвращение американских компаний на российский нефтяной рынок в рамках более широких переговоров о прекращении войны РФ против Украины. В частности, предполагается, что после окончания войны совместное американо-российское предприятие может начать работу у побережья острова Сахалин на российском Дальнем Востоке.

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По информации источников FT, обсуждалось и привлечение американских компаний к плану возобновления поставок российской нефти в Европу по нефтепроводу Дружба.

28 октября президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами рассказал, что США предлагали создать демилитаризованные зоны на Донбассе и Кинбурнской косе в Николаевской области. По словам Зеленского, также обсуждались вопросы Запорожской АЭС (в настоящее время оккупированной российскими войсками) и формат land swaps (обмен землями). Однако, как подчеркнул президент Украины, на данный момент прогресса в территориальном вопросе нет.

24 октября телеканал Sky News со ссылкой на представителя США сообщил, что следующий раунд переговоров между украинской, американской и российской делегациями может состояться в Абу-Даби (ОАЭ) или Швейцарии. Российские пропагандистские СМИ писали, что это может произойти в первой половине ноября.

22 октября Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN допустил возможность замораживания боевых действий вдоль линии фронта, но подчеркнул, что «никто не признает временно оккупированные украинские территории российскими».