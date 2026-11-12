США дали понять, что не согласятся на соглашение о безопасности с РФ без участия Европы и Украины (Фото: REUTERS/Rula Rouhana)

На трехсторонних переговорах в Абу-Даби США четко дали понять европейским странам, что не согласятся на договор с Россией по безопасности, если к нему не присоединятся Европа и Украина. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники.

По словам источника, США также не предоставят Москве права вето в вопросах безопасности Европы.

Тема безопасности станет ключевой на саммите европейских лидеров, который пройдет в Дублине в конце недели. Европейские дипломаты отметили, что идея заключения соглашения между Россией и Европой встречает «значительное сопротивление». В частности, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа обсудит новую архитектуру безопасности лишь после окончания войны в Украине.

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Администрация президента США Дональда Трампа стремится одновременно вести переговоры о новой архитектуре безопасности между Европой и Россией и о заключении мирного соглашения между Россией и Украиной. Однако, по словам источника, знакомого с позицией Белого дома, реализация договоренностей в сфере безопасности состоится лишь после достижения соглашения о прекращении войны.

США надеются, что предоставление европейским представителям места за столом мирных переговоров сделает их правительства более склонными к обсуждению более широкого соглашения о безопасности еще до окончания войны.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский не согласится на сделку, пока не узнает, что будет дальше с гарантиями безопасности, и [российский диктатор Владимир] Путин тоже хочет это знать. Вот почему вопрос безопасности так важен», — отметил источник.

Переговоры в Абу-Даби

11 ноября в Абу-Даби завершился второй день переговоров с участием Украины, США и государства-агрессора РФ.

Отдельно состоялись переговоры между делегациями Украины и США, а также представителями НАТО, Еврокомиссии, Великобритании, Германии, Франции и Италии; российская сторона в них участия не принимала. В совместном заявлении все участники этих переговоров подчеркнули, что «любые будущие договоренности должны уважать суверенитет, территориальную целостность и право на самостоятельное принятие решений, а также предусматривать надежные гарантии безопасности для Украины».

По итогам переговоров спецпредставители США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер 12 ноября встретятся с Владимиром Путиным в Москве, а затем отправятся в Дублин, где намерены встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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По данным СМИ, стороны обсудили гарантии безопасности, требования Москвы и будущее Украины после войны. Зеленский также сообщил, что в ходе переговоров обсуждался масштабный обмен военнопленными в формате «1000 на 1000» или «1500 на 1500».

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, входивший в состав украинской делегации, назвал раунд переговоров 11 ноября «одним из самых тяжелых». По его словам, представители государства-агрессора РФ пришли «с очень жесткими директивами, поэтому было крайне сложно смягчить дискуссию».

Издание The Telegraph сообщило, что Украина отвергла предложенную США идею пересмотра административных границ своих регионов, призванную разблокировать мирные переговоры с Россией. Ранее The Economist сообщал, что американские переговорщики предлагают изменить границы Донецкой и Луганской областей ради завершения войны — якобы для того, чтобы Путин мог заявить о своей «победе» и захвате Донбасса.