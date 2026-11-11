«Это просто маразм». Дипломат прокомментировал присутствие представителей Европы только на полях переговоров в ОАЭ

Бывший посол в США и Франции Олег Шамшур в интервью Radio NV назвал "маразмом" присутствие представителей Европы только на полях переговоров в ОАЭ.

«Это уже даже не абсурд, это просто маразм. Потому что опять же Трамп и его команда дают возможность россиянам вести себя дерзко, нагло, попытаться реализовывать свои цели. Я здесь упомяну в связи с тем, что произошло. [Глава российского МИДа Сергей] Лавров же сказал, что европейцы требуют немедленного прекращения огня, пусть сидят себе в отеле», — заявил Шамшур в эфире Radio NV, комментируя публикации западных СМИ о том, что европейские чиновники будут пытаться повлиять на переговоры в ОАЭ, находясь на их полях.

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Он отметил, что ему непонятно, почему украинская делегация и европейцы на это согласились.

«Я далек от того, чтобы считать Россию Угандой с бензоколонками, как в свое время говорили. Но чем больше делаются уступки Путину, тем более нагло и агрессивно он себя ведет. Это вроде бы все признают. И, тем не менее, ведут себя таким образом, чтобы дать ему еще большую маржу для маневра», — сказал дипломат.

Вопрос европейского представительства в мирном процессе обострился после начала трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби. По данным Bloomberg, европейские чиновники находятся в городе, однако присоединятся к переговорам только при ощутимом прогрессе.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Европа должна определиться с представителем или группой представителей на мирных переговорах до конца ноября. По его словам, они должны получить мандат от всей Европы.

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Переговоры в Абу-Даби — главное

11 ноября в Абу-Даби завершился второй день переговоров с участием Украины, страны-агрессора России и США. Telegram-канал Astra, анализируя сообщения в российских СМИ, написал, что переговоры Украина — США — РФ продолжались около полутора часов. Встреча стала самой короткой в ​​2026 году.

В первый день переговоров, 10 ноября, они продлились 4,5 часа с учетом 40-минутного перерыва. Известно, что в состав украинской делегации входят глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, заместитель руководителя ОПУ Сергей Кислица и заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий. Российскую делегацию возглавляет помощник Владимира Путина Владимир Мединский. В ее состав также впервые вошел заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. США представляют Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

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По данным СМИ, 10 ноября стороны обсудили гарантии безопасности, требования Москвы и будущее Украины после войны. Президент Владимир Зеленский также сообщил, что во время переговоров обсуждался масштабный обмен военнопленными в формате «1000 на 1000» или «1500 на 1500». Институт изучения войны отмечал, что Кремль пытается сосредоточить текущие переговоры на существенных изменениях европейской архитектуры безопасности, что де-факто является попыткой возродить ультиматумы РФ 2021 года о сокращении присутствия НАТО в Европе.

10 ноября издание The Economist сообщило, что американские переговорщики предлагают изменить границы Донецкой и Луганской областей для завершения войны России против Украины. Это позволило бы России формально заявить о «полном контроле» над Донецкой и Луганской областями, на которые она претендует, но без фактической передачи оккупантам украинских городов, контролируемых Силами обороны Украины.

По данным The Telegraph, Украина отклонила это предложение. В то же время, украинский источник, приближенный к переговорам, сообщил изданию, что «делегация Украины никогда не обсуждала никаких уступок относительно каких-либо территорий, которые оккупирует Россия».

Специальный посланник президента США Джаред Кушнер заявил, что вместе со своим коллегой Стивом Уиткоффом после переговоров в ОАЭ в четверг, 12 ноября, отправится в Москву. После визита в Москву состоится встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.