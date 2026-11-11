«Каждая пядь российской земли»: Мединский намекнул в Абу-Даби, что РФ не откажется от территориальных претензий к Украине

Глава российской делегации Владимир Мединский подчеркнул, что Россия намерена вернуть «каждую пядь своей земли» в Украине. Такое заявление он сделал в комментарии журналистам 11 ноября после второго раунда переговоров в Абу-Даби .

Как пишет The Moscow Times, российский представитель дал понять, что Москва не откажется от оккупации украинских территорий, и в то же время выразил надежду, что встреча в Абу-Даби поможет приблизиться к завершению войны, однако не привел подробностей.

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По словам Мединского, главной темой переговоров стала новая система безопасности в Европе. Он заявил, что война в Украине якобы продемонстрировала неэффективность международного порядка, сформировавшегося после Ялтинской конференции. Также представитель Кремля утверждал, что Россия предлагала пересмотреть эту систему еще в 2008 году, а впоследствии — в 2021-м, накануне полномасштабного вторжения в Украину.

Он также раскритиковал европейских дипломатов, прибывших в ОАЭ. По его словам, российская делегация не встречалась с ними и не получила от них никаких конкретных предложений по миру.

Мединский заявил, что европейские страны якобы вводят украинцев в заблуждение, финансируют Киев и поставляют ему оружие, тем самым способствуя гибели мирных жителей. При этом он не объяснил, каким именно образом помощь Украине, противостоящей российской агрессии, приводит к гибели гражданских лиц.

Мирные переговоры в Абу-Даби: что известно

10−11 ноября в Абу-Даби прошли первые с февраля трехсторонние мирные переговоры с участием США, Украины и России.

По данным источников The Economist, на переговорах в Абу-Даби американская делегация предложила изменить административные границы Донецкой и Луганской областей.

В таком случае обе области полностью перешли бы под контроль России, как того требует Владимир Путин. Это позволило бы Кремлю объявить о выполнении целей так называемой специальной военной операции, а Украине — сохранить контроль над остальной частью Донбасса. Однако, по информации The Telegraph, Киев отверг это предложение.

В Кремле неоднократно заявляли, что одним из условий прекращения боевых действий в Украине является вывод ВСУ из частично оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

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Россия считает эти четыре области «своими», поскольку еще в сентябре 2022 года незаконно внесла их в свою конституцию.

С тех пор российские чиновники, комментируя возможность перемирия в Украине, постоянно ссылаются на выступление Владимира Путина 14 июня 2024 года. Именно тогда российский диктатор выдвинул условие о выводе ВСУ из четырех вышеупомянутых регионов.