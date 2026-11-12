В ходе трехсторонних переговоров в Абу-Даби российская делегация ссылалась на события 2021 года, пытаясь обосновать ими начало полномасштабного вторжения России в Украину, пишет Axios , приводя подробности переговоров. При этом переговоры украинской делегации с россиянами были «эмоциональными».

По данным онлайн-издания, российские переговорщики заявили в ОАЭ, что Владимир Путин начал вторжение в Украину якобы из-за того, что тогдашний президент США Джо Байден не ответил на письмо Путина 2021 года, в котором диктатор изложил «свою обеспокоенность относительно вопросов безопасности». Об этом Axios сообщили два источника.

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По словам одного из этих источников, американские посланники Джареж Кушнер и Стив Виткофф в ответ сказали россиянам, что мир сильно изменился с 2021 года.

В этом же материале Axios сообщил о том, что американцы попросили россиян подготовить новое предложение, которое будет включать его актуальные «беспокойства и требования», а также объяснит, какие «симметричные шаги» Россия готова сделать для деэскалации и для того, чтобы гарантировать Европе, что Москва не будет нападать.

Рассказывая о тональности встречи, Axios также пишет, что переговоры между россиянами и украинцами 11 ноября «были напряженными и временами эмоциональными». «Кушнер и Виткофф попытались снизить градус, заявив российским и украинским переговорщикам, что целью является завершение этого раунда переговоров с наработкой вариантов для лидеров», — сообщает детали издание.

В декабре 2021 года Владимир Путин выдвинул ультиматум в США и НАТО, в котором Москва требовала предоставить ей «гарантии безопасности» на фоне накопления российских войск у границ Украины в подготовке к полномасштабному вторжению. Закавказье и Центральной Азии, а также вывод инфраструктуры и войск НАТО из стран, присоединившихся к Альянсу в 1997 году.

Переговоры в Абу-Даби

11 ноября в Абу-Даби завершился второй день переговоров с участием Украины, США и государства-агрессора РФ.

Отдельно состоялись переговоры между делегациями Украины и США, а также представителями НАТО, Еврокомиссии, Великобритании, Германии, Франции и Италии; российская сторона в них участия не принимала. В совместном заявлении все участники этих переговоров подчеркнули, что «любые будущие договоренности должны уважать суверенитет, территориальную целостность и право на самостоятельное принятие решений, а также предусматривать надежные гарантии безопасности для Украины».

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По итогам переговоров спецпредставители США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер 12 ноября прибыли в Москву на переговоры с Владимиром Путиным, а затем отправятся в Дублин, где намерены встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По данным СМИ, стороны обсудили гарантии безопасности, требования Москвы и будущее Украины после войны. Зеленский также сообщил, что в ходе переговоров обсуждался масштабный обмен военнопленными в формате «1000 на 1000» или «1500 на 1500».

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, входивший в состав украинской делегации, назвал раунд переговоров 11 ноября «одним из самых тяжелых». По его словам, представители государства-агрессора РФ пришли «с очень жесткими директивами, поэтому было крайне сложно смягчить дискуссию».

Издание The Telegraph сообщило, что Украина отвергла предложенную США идею пересмотра административных границ своих регионов, призванную разблокировать мирные переговоры с Россией. Ранее The Economist сообщал, что американские переговорщики предлагают изменить границы Донецкой и Луганской областей ради завершения войны — якобы для того, чтобы Путин мог заявить о своей «победе» и захвате Донбасса.