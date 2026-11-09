Песков заявил, что переговоры в Абу-Даби пройдут без представителей Европы

9 ноября, 12:35
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Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг участие Европы в трехсторонних переговорах 10−11 ноября (Фото: REUTERS/Anastasia Barashkova)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг участие Европы в трехсторонних переговорах 10−11 ноября (Фото: REUTERS/Anastasia Barashkova)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби, запланированные на 10–11 ноября, пройдут без участия европейской стороны. Об этом он сообщил в понедельник, 9 ноября, пишет российское агентство Интерфакс.

«То, что будет происходить в Абу-Даби в ближайшие дни — это трехсторонние переговоры между Россией и Украиной при посредничестве Соединенных Штатов», — заявил Песков.

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Он утверждает, что у России есть «свои каналы общения между американцами и европейцами», но сейчас речь идет о трехсторонних переговорах в ОАЭ.

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8 ноября министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европа будет представлена на переговорах в Абу-Даби. По его словам, именно Франция будет представлять позицию Европы.

Встреча в Абу-Даби — что известно

10−11 ноября в ОАЭ должны состояться переговоры делегаций Украины и России при посредничестве США — первые с февраля 2026 года. Российскую делегацию возглавит помощник Путина Владимир Мединский. Также во встрече примут участие представители двух управлений Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и Юрий Жигарловский, заместители главы МИД РФ Сергей Рябков и Михаил Галузин (Рябков будет присутствовать впервые).

Bloomberg писало, что в этот раз РФ направит на переговоры с Украиной в Абу-Даби делегацию более высокого уровня, чем на предыдущие раунды, и это может свидетельствовать о готовности Москвы перейти к более содержательным переговорам.

Офис президента пока официально не раскрыл состав украинской делегации, но, по данным СМИ, ее возглавит руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

Одной из ключевых тем встречи станут гарантии безопасности, сообщали в США.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Дмитрий Песков Переговоры с Россией мирные переговоры переговоры в Абу-Даби

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