Подчеркнули важность гарантий для Украины. Страны ЕС, США и НАТО выступили с совместным заявлением после встречи в Абу-Даби
Европейские страны, США и НАТО выступили с совместным заявлением по поводу переговоров в Абу-Даби (Фото: Рустем Умеров / Telegram)
После встречи представителей Европейского союза, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Украины, США и НАТО, состоявшейся утром во вторник, 10 ноября, в Абу-Даби , участники обнародовали совместное заявление, его текст, в частности, опубликовал спецпредставитель США Стив Уиткофф.
В нем говорится, что в преддверии запланированных трехсторонних переговоров с участием России представители европейских стран, Украины и Соединенных Штатов собрались, чтобы согласовать дальнейшие усилия по прекращению войны и достижению прочного мира. Участники встречи также подчеркнули важность надежных гарантий безопасности как неотъемлемой части любого будущего мирного соглашения.
Как отмечается в тексте, обсуждения прошли «в духе сотрудничества между европейскими партнерами, Украиной и США, что отражает их общие цели, постоянные консультации и приверженность евроатлантической безопасности».
«Участники подчеркнули, что любые будущие договоренности должны уважать суверенитет, территориальную целостность и право на самостоятельное принятие решений, а также предусматривать надежные гарантии безопасности для Украины», — говорится в заявлении.
Подписавшие заявление отметили, что их общая цель — создание действенной системы безопасности, элементы которой будут дополнять друг друга. Она должна укрепить долгосрочную безопасность Украины и сформировать доверие, необходимое для достижения мирного соглашения путем переговоров.
- Уиткофф и Кушнер в Абу-Даби могут попасть в ловушку России из-за нехватки опыта — WP
- Могут отправиться в Киев и Москву. Виткофф и Кушнер хотят выработать в Абу-Даби решения, которые предложат Зеленскому и Путину — Axios
- В состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби вошли ФСБшники, среди них обвиняемый в попытке убийства Буданова — СМИ
Участники встречи также обсудили, как после завершения войны можно будет использовать существующие европейские институты и договоренности в сфере безопасности. Особое внимание было уделено вопросам безопасности в послевоенный период и предотвращению новых конфликтов. Кроме того, стороны рассмотрели возможные механизмы управления рисками и предотвращения опасной эскалации, говорится в совместном заявлении.
«Европейские партнеры, Украина и Соединенные Штаты продолжат тесное сотрудничество на протяжении всего переговорного процесса, стремясь к переходу к более широким многосторонним обсуждениям с участием европейских партнеров ради достижения всеобъемлющего и прочного мира», — отмечается в заявлении.
10 ноября в Абу-Даби начались трехсторонние переговоры по вопросу завершения войны в Украине. Перед встречей с Россией Украина провела переговоры с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, к которым также присоединились спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
Украинскую делегацию во главе с руководителем Службы внешней разведки Рустемом Умеровым представляют глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, председатель фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия, первый заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица и заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий.
Умеров подчеркнул, что ключевыми приоритетами Украины являются прекращение боевых действий, надежные послевоенные гарантии безопасности, экономическое восстановление и развитие Украины, а также гуманитарные шаги.