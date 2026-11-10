Подчеркнули важность гарантий для Украины. Страны ЕС, США и НАТО выступили с совместным заявлением после встречи в Абу-Даби

Европейские страны, США и НАТО выступили с совместным заявлением по поводу переговоров в Абу-Даби (Фото: Рустем Умеров / Telegram)

После встречи представителей Европейского союза, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Украины, США и НАТО, состоявшейся утром во вторник, 10 ноября, в Абу-Даби , участники обнародовали совместное заявление, его текст, в частности, опубликовал спецпредставитель США Стив Уиткофф.

В нем говорится, что в преддверии запланированных трехсторонних переговоров с участием России представители европейских стран, Украины и Соединенных Штатов собрались, чтобы согласовать дальнейшие усилия по прекращению войны и достижению прочного мира. Участники встречи также подчеркнули важность надежных гарантий безопасности как неотъемлемой части любого будущего мирного соглашения.

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Как отмечается в тексте, обсуждения прошли «в духе сотрудничества между европейскими партнерами, Украиной и США, что отражает их общие цели, постоянные консультации и приверженность евроатлантической безопасности».

«Участники подчеркнули, что любые будущие договоренности должны уважать суверенитет, территориальную целостность и право на самостоятельное принятие решений, а также предусматривать надежные гарантии безопасности для Украины», — говорится в заявлении.

Подписавшие заявление отметили, что их общая цель — создание действенной системы безопасности, элементы которой будут дополнять друг друга. Она должна укрепить долгосрочную безопасность Украины и сформировать доверие, необходимое для достижения мирного соглашения путем переговоров.

Участники встречи также обсудили, как после завершения войны можно будет использовать существующие европейские институты и договоренности в сфере безопасности. Особое внимание было уделено вопросам безопасности в послевоенный период и предотвращению новых конфликтов. Кроме того, стороны рассмотрели возможные механизмы управления рисками и предотвращения опасной эскалации, говорится в совместном заявлении.

«Европейские партнеры, Украина и Соединенные Штаты продолжат тесное сотрудничество на протяжении всего переговорного процесса, стремясь к переходу к более широким многосторонним обсуждениям с участием европейских партнеров ради достижения всеобъемлющего и прочного мира», — отмечается в заявлении.

10 ноября в Абу-Даби начались трехсторонние переговоры по вопросу завершения войны в Украине. Перед встречей с Россией Украина провела переговоры с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, к которым также присоединились спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

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Украинскую делегацию во главе с руководителем Службы внешней разведки Рустемом Умеровым представляют глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, председатель фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия, первый заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица и заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий.

Умеров подчеркнул, что ключевыми приоритетами Украины являются прекращение боевых действий, надежные послевоенные гарантии безопасности, экономическое восстановление и развитие Украины, а также гуманитарные шаги.