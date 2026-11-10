Основатель и председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак в эфире Radio NV рассказал, какую тактику россияне применили в Абу-Даби , как президент США Дональд Трамп помогает российскому диктатору Владимиру Путину «нагнуть Европу» и приблизят ли эти переговоры завершение войны.

— Как вы понимаете, чем этот раунд встреч отличается от предыдущих и чего реально можно достичь за два дня? И даже сам состав участников — дипломаты, разведка, политики — о чем это говорит нам в плане характера переговоров? А если мы видим заявления Москвы о том, что она начнет с вопросов безопасности, а не с прекращения огня, — что это означает? Начнут говорить о НАТО и сокращении украинской армии?

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— Знаете, у меня такое ощущение, что мы на очередном этапе этих российских матрёшек.

Каждый раз, когда речь заходит о реальных переговорах, Москва начинает добавлять к ним всё новые и новые пункты. И, собственно, то, что мы наблюдали в последние несколько недель, — это уже разговоры о безопасности Европы, разговоры о необходимости предоставления России каких-либо гарантий. И это вообще выходит за рамки тех первоначальных установок, которые мы видели ещё несколько месяцев назад.

То есть, если раньше речь шла о завершении войны в Украине, о прекращении огня, об обмене военнопленными, о гуманитарных вопросах, то сейчас это расширяется до более крупных масштабов.