«Мы не хотим Ялты-2». Чего ждать от переговоров в Абу-Даби, которые начинаются сегодня, и на чем будет настаивать делегация Украины

10–11 ноября в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов, должны состояться переговоры делегаций Украины и России при посредничестве США — первая подобная встреча с февраля 2026 года в рамках попыток проложить путь к завершению войны РФ против Украины.

После того как 28 февраля 2026 года США начали операцию против Ирана, подобных трехсторонних встреч с участием украинской, американской и российской делегаций не проводилось. Новые договоренности о возобновлении формата были достигнуты после того, как в конце октября Владимир Зеленский встретился со Стивом Виткоффом в Осло, а тот впоследствии — с российским диктатором Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

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NV собрал главное, что важно знать о двухдневных переговорах в Абу-Даби и ожиданиях Украины от них.

Кто представляет Украину, США и РФ

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов будет в Абу-Даби, однако украинскую делегацию возглавляет не он. Главой украинской делегации назначен Рустем Умеров, а полный ее состав, по данным источников РБК-Украина, выглядит так:

Рустем Умеров, руководитель Службы внешней разведки (глава делегации),

Кирилл Буданов, глава Офиса президента Украины,

Давид Арахамия, глава фракции Слуга народа в Верховной Раде,

Сергей Кислица, первый заместитель главы Офиса президента,

Вадим Скибицкий, заместитель начальника ГУР МО,

аналитик из команды Службы внешней разведки.

От США вОАЭ будут присутствовать специальный посланник президента США Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Виткофф охарактеризовал роль Соединённых Штатов в этой встрече как «посредничество в переговорах на рабочем уровне».

Россию будет представлять делегация, в состав которой впервые вошёл заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Возглавит её Владимир Мединский, помощник российского диктатора Владимира Путина. Ещё в феврале 2026 года Владимир Зеленский выражал своё разочарование тем, что тогда главой делегации также был назначен Мединский. Украинский президент предполагал, что это сделано для затягивания переговоров, и напоминал, что Мединский известен своей склонностью к пространным псевдоисторическим «лекциям», с помощью которых он пытался объяснить причины войны, развязанной Россией против Украины.

Полный состав делегации РФ следующий:

Владимир Мединский, помощник Владимира Путина, глава Российского военно-исторического общества (глава делегации);

Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел России;

Михаил Галузин, заместитель министра иностранных дел России;

Игорь Костюков, начальник российской военной разведки;

Юрий Жигарловский, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ.

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Мединский, Галузин и Костюков уже участвовали в предыдущих раундах переговоров, Жигарловский и Рябков присоединяются к ним впервые.

Reuters напоминает, что Рябков в МИД РФ отвечает за отношения со странами Северной и Южной Америки, а также за вопросы контроля над вооружениями и вопросы иранской ядерной программы. Украинский журналист Виталий Портников считает, что Россия включила Сергея Рябкова в состав делегации именно потому, что он является «куратором по США» и за столом переговоров будут присутствовать американцы — а не потому, что Москва якобы стала более заинтересованной в поиске компромисса и поэтому «повысила» уровень делегации, как предполагали некоторые СМИ, в частности агентство Bloomberg.

Будут ли европейцы в Абу-Даби и какова их роль?

Накануне встречи в Абу-Даби Москва пыталась преуменьшить значение Европы в переговорном процессе. В частности, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что формат переговоров предусматривает участие только делегаций РФ и Украины при посредничестве США.

Тем не менее, Евросоюз и НАТО все же будут представлены в ОАЭ. В частности, глава украинской делегации Рустем Умеров подчеркнул, что в дни переговоров 10−11 ноября в Абу-Даби будут находиться:

представители «четверки» европейских стран, в частности Великобритании, Франции, Германии и Италии,

представители НАТО,

представители Еврокомиссии.

«Мы делаем всё, чтобы Европа участвовала в дипломатическом процессе», — подчеркнул Умеров , заявив, что для Украины «принципиально важно поддерживать тесную координацию со всеми нашими ключевыми партнерами, обеспечивать согласованность позиций и общее понимание дальнейших шагов в переговорном процессе». Он уточнил, что с европейскими партнерами будут проведены «отдельные координационные встречи».

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Джаред Кушнер заявил, что он и Виткофф проведут встречу с представителями ЕС, НАТО, Германии, Франции, Великобритании и Италии с участием Украины перед началом двухдневных трехсторонних переговоров с Украиной и РФ. Кушнер анонсировал эти переговоры как продолжение «тесных консультаций и координации, которые мы проводили по вопросам европейской безопасности и послевоенного будущего Украины в течение последних нескольких недель».

Издание Politico накануне переговоров в ОАЭ писало, что многие европейские чиновники «в частном порядке признают, что европейцы больше не доверяют Вашингтону защиту ни интересов Европы, ни интересов Украины».

Представитель НАТО сообщил Суспильному, что Альянс в Абу-Даби будет представлять начальник штаба генерального секретаря Джеффри Ван Левен, а главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что комиссия будет представлена на уровне советника по национальной безопасности, главы кабинета Урсулы фон дер Ляйен Бьорна Зайберта.

Известно, что Германию будет представлять Гюнтер Зауттер, советник канцлера Фридриха Мерца по вопросам внешней политики и безопасности. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро 8 ноября также подтвердил, что его страна будет представлена на переговорах в Абу-Даби, хотя и не назвал имя представителя.

Источники Суспильного также сообщали о вероятной совместной делегации Еврокомиссии и Евросовета.

Президент Украины Владимир Зеленский незадолго до переговоров в ОАЭ также провел беседу с лидерами стран Северной Европы и Балтии, согласовав с ними подготовку к этой встрече.

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О чём будут говорить, какие темы в приоритете для Украины и какую «большую сделку» хочет Трамп

Рустем Умеров, отправляясь в Абу-Даби, так сформулировал основную цель украинской делегации: «Наша цель — долгосрочный и устойчивый мир, гарантированная безопасность для Украины и реальные возможности для восстановления Украины после войны».

Стив Виткофф официально объявил, что переговоры будут посвящены таким темам, как послевоенные договоренности в сфере безопасности, пути деэскалации, гуманитарные усилия и дальнейшие шаги на пути к миру. В то же время Кушнер за день до встречи в Абу-Даби выделил четыре приоритета, которые американские переговорщики считают ключевыми:

прекращение боевых действий,

разработка «надежных послевоенных гарантий безопасности и договоренностей, которые снизят риск возобновления конфликта»,

подготовка «всеобъемлющего экономического плана и плана процветания для Украины»,

продвижение гуманитарных мер «для облегчения страданий и устранения гуманитарных последствий этой войны».

Владимир Зеленский в конце октября подчеркивал, что Украина предлагала включить такие темы в повестку дня переговоров в Абу-Даби:

прекращение огня в энергетике и на море,

обмен пленными и освобождение гражданских лиц, удерживаемых в российских тюрьмах (Кирилл Буданов по дороге в ОАЭ подчеркнул, что этому направлению будет уделено «большое внимание», чтобы активизировать обмены и договориться «о следующих этапах возвращения наших людей домой»);

возвращение украинских детей;

подготовка к встрече на уровне лидеров — то есть Путина и Зеленского, — которую президент Украины назвал «главной задачей» технических встреч делегаций и выразил надежду, что для такой подготовки могло бы хватить «одной-двух встреч».

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Зеленский также подчеркнул, что самым проблемным в переговорном процессе остается вопрос территорий, однако официальный Киев готов обсуждать его «только на уровне лидеров». Ранее Россия требовала от Украины отказаться даже от тех территорий, в частности в Донецкой области, которые РФ ещё не оккупировала — включая Славянск и Краматорск. Кроме того, Москва продолжает безосновательно настаивать на том, что считает частью России не только незаконно оккупированные территории Крыма и Донбасса, но и территории Херсонской и Запорожской областей в их административных границах. Зеленский подчеркивал, что Украина никогда не признает все эти оккупированные территории российскими, хотя готова обсуждать возможность прекращения огня по нынешней линии фронта.

В то же время Россия дала понять, что на трехсторонних переговорах в Абу-Даби намерена обсуждать то, что она называет вопросами «собственной безопасности». Российский министр иностранных дел Сергей Лавров 9 ноября утверждал, что американские переговорщики якобы предложили «вынести на первый план повестки дня переговоров по украинскому урегулированию именно вопрос коллективной безопасности».

Ранее издание The Telegraph высказало предположение, что Россия будет пытаться воспользоваться мирными переговорами по Украине для того, чтобы ослабить НАТО и добиться ограничения границ Альянса до рубежа 1997 года.

Недавние заявления Дональда Трампа также свидетельствуют о риске того, что США действительно могут планировать обсуждение с Россией более широкого соглашения, которое может включать попытку перераспределения сфер влияния, в том числе и в Европе. За считанные дни до переговоров в Абу-Даби Трамп несколько раз анонсировал «очень крупное соглашение», которое, по его мнению, должно «охватывать не только Украину, но и всю Европу». Он также предположил, что Украина «в конечном итоге примет несколько иную форму», намекая на изменение границ Украины.

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Владимир Зеленский предупредил, что эта анонсированная Трампом «большая сделка» может оказаться потенциально опасной. Позиция Украины заключается в том, что в первую очередь должны состояться переговоры о прекращении войны РФ против Украины, а уже потом — согласование гарантий безопасности. По словам Зеленского, говорить о новой «инфраструктуре безопасности» в Европе опасно прежде всего для ЕС, поскольку Украина пока не является членом блока, а лишь движется к членству."Мы не хотим Ялты-2. Мы не готовы к такому формату, мы не хотим, чтобы Россия нас делила. Суверенитет и территориальная целостность — ключевой вопрос для любой демократической страны", — подчеркнул Зеленский.

New York Times предположила , что в ходе переговоров в Абу-Даби будет рассматриваться вопрос о том, может ли Россия смягчить требования о прекращении войны, если получит роль «в формировании послевоенной региональной архитектуры безопасности». «Некоторые расценивают такой подход как уступку России», — констатирует издание.

Почему эта встреча вряд ли приблизит настоящий мир для Украины

И официальный Киев, и европейские дипломаты и высокопоставленные чиновники, и международные аналитики не ожидают значительного прорыва от встречи в Абу-Даби, указывая на то, что Россия не демонстрирует никаких признаков стремления завершить войну.

Глава ОП Кирилл Буданов в интервью CBS News незадолго до переговоров в ОАЭ подчеркнул, что не рассчитывает на значительный прорыв в ходе этого раунда переговоров. В то же время возобновление контактов в трехстороннем формате, по его словам, «уже является признаком прогресса». Буданов также выразил надежду, что благодаря военному опыту участников переговоров наиболее конструктивным может стать обсуждение технических аспектов возможного прекращения огня.

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В то же время премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере признал, что недавняя беседа с Путиным, которую он провёл совместно с финским президентом Александром Стуббом, не убедила его в том, что диктатор готов к мирному соглашению. Поэтому норвежская и финская делегации не ожидают значительного прорыва в Абу-Даби, написал Politico 9 ноября, за день до переговоров в ОАЭ.

Газета New York Times, анализируя переговоры в ОАЭ, отметила, что многие аналитики не ожидают какого-либо прорыва в переговорах до весны. К тому времени Россия, вероятно, надеется добиться результатов своих зимних ударов по Украине — пытаясь подорвать моральный дух украинцев, уничтожить инфраструктуру отопления, электро- и водоснабжения в украинских городах с наступлением холодов, напоминает NYT. Издание также предполагает, что в ОАЭ участники переговоров могут сосредоточиться на гарантиях безопасности, призванных предотвратить возобновление войны в случае достижения договоренности о прекращении огня. Идея заключается в том, чтобы отойти от территориальных вопросов и рассмотреть более широкий контекст европейской безопасности, предполагает издание.

В то же время тема якобы новой «архитектуры безопасности в Европе» может стать российской ловушкой для неопытных и несведущих в дипломатических вопросах Виткофа и Кушнера, написала накануне переговоров в Абу-Даби The Washington Post. Издание привело мнения ряда специалистов-международников и дипломатов, которые напомнили, что Россия уже нарушила многочисленные соглашения и форматы сотрудничества, заключенные со странами Запада после распада СССР. В частности, один из чиновников, осведомленный о ходе переговоров, сообщил WP, что образцом для Кушнера служит Совет Россия-НАТО, который был создан после окончания холодной войны — однак его работа была приостановлена еще в 2014 году, после вторжения России в Украину и оккупации Крыма.

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Институт изучения войны также неоднократно подчеркивал, что Россия демонстрирует приверженность своим максималистским военным требованиям, которые не оставляют Украине как самостоятельному государству шансов на существование. Об этом свидетельствовал и тот факт, что Путин использовал беседу со Стуббом и Стере, чтобы повторить свои утверждения о т.н. «первопричинах» войны РФ против Украины. Эти требования включают марионеточный пророссийский режим в Украине, ограничение украинской армии и отказ от членства в НАТО тех государств, которые присоединились к Альянсу после 1997 года, напомнили специалисты ISW.

Кроме того, аналитики ISW считают, что на переговоры в Абу-Даби Кремль, по всей видимости, направил «делегацию чиновников, которые ранее тормозили переговоры, что еще раз свидетельствует о том, что Кремль по-прежнему не заинтересован в участии в добросовестных переговорах». В частности, Сергей Рябков, заместитель Лаврова, неоднократно заявлял, что Россия может принять лишь те мирные предложения, которые соответствуют военным целям Путина и «реалиям на земле». Рябков также регулярно настаивал на соблюдении мифических «договоренностей» после саммита на Аляске в августе 2025 года, несмотря на отсутствие публичных заявлений о достижении какого-либо соглашения или договоренностей. Именно Рябков также способствовал тому, что в 2021 году, перед началом вторжения в Украину, Кремль выдвинул США и странам НАТО ультиматум. Поэтому сейчас Москва может использовать его опыт и эти требования, чтобы отвлечь внимание от усилий Украины по обеспечению гарантий безопасности для Киева на трехсторонних переговорах, резюмирует ISW.