После встречи в Абу-Даби Мерц может провести разговор с Путиным

После трехсторонней встречи в Абу-Даби канцлер Германии Фридрих Мерц может провести разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом заявил представитель правительства Штефан Корнелиус, сообщает Die Zeit.

«В Абу-Даби мы достигли согласия по основным положениям. Теперь эта договоренность будет также доведена до сведения президента России, и на ее основе могут развиваться переговоры», — сказал он.

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Кремль сообщил через пропагандистское информационное агентство ТАСС, что Путин готов к контактам с Европейским союзом и Мерцем. Сам канцлер в прошлую пятницу говорил, что не откажется от встречи, если российский диктатор, к примеру, приедет на саммит G20 в декабре в Майами.

Представитель правительства Корнелиус отметил, что европейские государства совместно с США и Украиной согласовали четыре принципа для дальнейших переговоров о прекращении войны. Сначала следует вести переговоры о мире в Украине, а уже затем — о европейской и трансатлантической системе безопасности.

Кроме того, возможное соглашение может быть достигнуто только на основе консенсуса между всеми союзниками по НАТО.

Однако эти принципы не были согласованы с Россией.

Переговоры в Абу-Даби — что известно

11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры между Украиной, США и РФ, по итогам которых была достигнута договоренность о масштабном обмене пленными. После трехсторонних встреч украинская делегация провела отдельные переговоры с европейскими представителями, также присутствовавшими в ОАЭ.

По завершении переговоров Джаред Кушнер заявил, что вместе со своим коллегой Стивом Уиткоффом отправится в Москву на встречу с Путиным. Он выразил надежду, что российский диктатор согласится расширить формат переговоров, чтобы в них участвовала Европа.

После визита в Москву состоится встреча спецпредставителей Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Дублине, куда он прибыл на саммит Европейского политического сообщества.