Пресс-секретарь диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби возглавит Владимир Мединский .

Его слова приводит пропагандистское информагентство Интерфакс.

«Что касается главного переговорщика в этом процессе с российской стороны, напомню вам заявление президента: им остается мой коллега Мединский», — сказал Песков журналистам.

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Он подтвердил, что переговоры должны состояться 10−11 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Ранее об этом говорил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Переговоры Украины, США и РФ — что известно

28 октября Юрий Ушаков, помощник российского диктатора Владимира Путина, заявил, что консультации между Украиной, США и РФ по поводу трехсторонних переговоров состоятся после 4 ноября и будут зависеть от ситуации на поле боя и «общей обстановки».

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что встреча может состояться 10 ноября. Украина хотела бы, чтобы трехсторонние переговоры прошли до возможной встречи США, Китая и России на саммите АТЭС в Шэньчжэне.

Зеленский также сообщил, что Украина хочет участия Европы в переговорах в Абу-Даби, но не будет срывать встречу, если США будут настаивать на трехстороннем формате.

Он подчеркивал, что Киев на переговорах не пойдет на компромиссы в вопросе территорий. По словам Зеленского, это «красная линия», которая может обсуждаться только на уровне лидеров.

26 октября Украинская правда со ссылкой на источники сообщила, что украинская переговорная группа пытается расширить рамки обсуждения условий завершения войны. Речь идет о том, чтобы перевести разговор с территориальных требований Москвы на более широкую тему — будущую систему безопасности Украины и Европы.