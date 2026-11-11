Мединский после переговоров в Абу-Даби заявил, что не видит возможности «обмена территориями» с Украиной

Помощник Путина Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби, заявил, что не видит никакой возможности для обмена территориями между Россией и Украиной.

Об этом он заявил в среду, 11 ноября, российскому пропагандистскому телеканалу Вести.

Заявление Мединского прозвучало сразу после завершения трехсторонних переговоров Украины, США и России. Оно противоречит словам американского чиновника, который накануне переговоров заявил агентству Reuters, что обе стороны в частных беседах демонстрируют определенную гибкость в вопросе возможного обмена территориями.

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По словам чиновника, публично Россия по-прежнему требует весь Донбасс, тогда как Украина выступает за сохранение нынешней линии фронта. Вопрос о территориях, как он отмечал, планировалось обсуждать в конце переговоров — после достижения договоренностей об архитектуре безопасности.

В тот же день, после второго раунда переговоров, Мединский заявил, что Россия намерена вернуть «каждый клочок своей земли» в Украине. Как пишет The Moscow Times, тем самым он дал понять, что Москва не откажется от претензий на украинские территории. Главной темой переговоров он назвал новую систему безопасности в Европе.

В то же время The Telegraph сообщила, что Украина отклонила новое предложение США о пересмотре границ. По данным издания, Уиткофф и Кушнер предложили компромисс, согласно которому Россия получила бы полный контроль над линией фронта на Донбассе, а Киев не отдавал бы контролируемые им города. Москва же требует, чтобы Украина уступила около 5,2 тыс. км² территорий Донецкой и Луганской областей, которые российским войскам не удается захватить. Источники издания утверждают, что украинская делегация не обсуждала никаких территориальных уступок.