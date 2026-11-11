«Война длится слишком долго»: Кушнер после первого дня переговоров в Абу-Даби заявил о «конструктивных дискуссиях»

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и министр иностранных дел ОАЭ шейх Аль Нахайян в Абу-Даби, 10 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Rula Rouhana)

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер по итогам первого дня трехсторонних переговоров в Абу-Даби заявил о «конструктивных дискуссиях». Об этом он сообщил в социальной сети X 10 ноября.

«Нас вдохновляют сегодняшние конструктивные дискуссии. По поручению президента мы работаем над тем, чтобы положить конец этой разрушительной войне и создать условия безопасности, необходимые для суверенной, безопасной и процветающей Украины, а также для прочного мира во всей Европе», — написал Кушнер.

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Он также заявил, что Дональд Трамп «стремится к достижению мира», поскольку считает, что война длится уже слишком долго. По словам Кушнера, Трампа беспокоят гуманитарные проблемы и страдания людей.

Мирные переговоры в Абу-Даби: что известно

10 ноября в Абу-Даби завершился первый раунд трехсторонних мирных переговоров с участием Украины, США и России. Украинскую делегацию возглавляет руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров, российскую — помощник Владимира Путина Владимир Мединский.

По данным СМИ, стороны обсудили гарантии безопасности, требования Москвы и будущее Украины после войны.

Президент Владимир Зеленский также сообщил, что в ходе переговоров обсуждался масштабный обмен военнопленными в формате 1000 на 1000 или 1500 на 1500.

Высокопоставленный американский чиновник сообщил журналистам перед встречей в Абу-Даби, что после переговоров спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут отправиться в Москву и Киев, чтобы напрямую пообщаться с Путиным и Зеленским.

11 ноября в Абу-Даби состоится второй раунд встреч.