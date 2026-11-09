По мнению экспертов, опрошенных газетой «The Washington Post», создаётся впечатление, что Джаред Кушнер и Стив Виткофф только осваивают искусство ведения переговоров на таком уровне (Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS)

На переговорах в Абу-Даби спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут быть втянутыми в обсуждения «новой архитектуры европейской безопасности» — в которой они мало что понимают из-за небольшого дипломатического опыта.

Об этом 9 ноября сообщает американское издание The Washington Post со ссылкой на свои источники среди европейских чиновников, бывших чиновников США и экспертов по безопасности.

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По их мнению, обсуждение «новой архитектуры» может в принципе создать впечатление, что Белый поддерживает безосновательные утверждения Кремля, и создает риск уступить требованиям России о большем влиянии на европейскую безопасность — даже несмотря на то, что Москва нарушила уже существующие соглашения и пытается силой изменить границы.

«По мнению многих наблюдателей, Уиткофф и Кушнер, возможно, ввязываются в трясину, в которой они практически ничего не понимают», — пишет WP.

Как рассказал изданию бывший помощник госсекретаря по делам Европы при администрации Джорджа Буша-младшего Дэниел Фрид, «у всех, кто работал в администрациях, кроме администрации Трампа, сложилось ужасающее ощущение, что Кушнер и Виткофф не понимают, с чем имеют дело».

«Совершенно разумно, когда президент просит друга выступить в роли специального посланника… Но нужно прислушиваться к мнению профессионалов. А они этого не делают. Любой мог бы им сказать, что разговор о послевоенной архитектуре европейской безопасности — это тема для дискуссии, выдвинутая Кремлем», — сказал Фрид.

Более того, Кушнер на прошлой неделе заявил в соцсети X, что США «хотят добиться постоянных консультаций о безопасности, надежной связи в кризисных ситуациях, большей военной прозрачности и взаимных мер по снижению рисков эскалации».

Однако эти положения уже содержались в соглашениях, заключенных между Россией и странами Запада после распада СССР, заявили бывшие сотрудники служб безопасности США и Европы, пишет WP.

«Все это звучит прекрасно. Проблема в том, что это именно та архитектура безопасности, которую Россия пытается разрушить. Этим людям еще многому предстоит научиться. Создается впечатление, что они только учатся, что впервые посещают курс для студентов-первокурсников по европейской безопасности и просто еще не закончили этот курс», — сказал изданию бывший исполняющий обязанности старшего директора по вопросам Европы и России в Совете национальной безопасности Эрик Чиарамелла.

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Один из чиновников, знакомый с ходом переговоров, сообщил WP, что моделью для Кушнера в этом вопросе служит Совет НАТО-Россия, который был создан после окончания холодной войны — но его работу приостановили еще в 2014-м году, после вторжения России в Украину и оккупации Крыма.

Однако Фрид заявил изданию, что положения Совета НАТО-Россия тем более перестали считаться адекватными — после того, как Москва вторглась в Украину, а затем начала проводить гибридные операции против Европы.

При этом, как сказал изданию старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир и бывший директор по России в Совете национальной безопасности Нейт Рейнольдс, администрация президента Трампа, возможно, надеется, что расширение рамок переговоров сможет склонить Москву к уступкам в отношении территориальных требований — по типу требования от Киева вывода войск из сильно укрепленных районов на Донбассе. Однако, как считает эксперт, в Белом доме, вероятно, ошибаются по поводу этого.

«Я подозреваю, что Москва будет смотреть на это иначе. Кремль увидит, что сопротивление со стороны США ослабевает. Он решит, что может заключать побочные соглашения с Вашингтоном, чтобы внести раскол в отношения между Украиной и Европой. Затем он может попытаться использовать эти трещины, чтобы в конечном итоге добиться более выгодных условий в отношении Украины», — резюмировал он.

Переговоры в Абу-Даби — что известно

10−11 ноября в ОАЭ пройдут переговоры делегаций Украины и России при посредничестве США — первые с февраля 2026 года. Российскую делегацию возглавит помощник Путина Владимир Мединский. В ее состав войдут представители Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и Юрий Жигарловский, а также заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Михаил Галузин — причем Рябков примет участие впервые. По данным Bloomberg, Москва направит делегацию более высокого уровня, чем прежде, что может свидетельствовать о готовности к более содержательным переговорам.

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Украинскую делегацию, по данным СМИ, возглавил Рустем Умеров, хотя официально Офис президента не раскрывал ее состав. 9 ноября Умеров, возглавляющий Службу внешней разведки, сообщил, что делегация уже отправилась в Абу-Даби. По его словам, в эти дни там также будут присутствовать представители формата E4 — Великобритании, Франции, Германии и Италии, — а также НАТО и Еврокомиссии, с которыми Украина проведет отдельные координационные встречи.

В США сообщали, что одной из ключевых тем станут гарантии безопасности. 8 ноября глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европа будет представлена на переговорах и ее позицию будет озвучивать именно Франция. В Кремле же заявили, что встречи пройдут без участия Европы.