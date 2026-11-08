На трехсторонних переговорах в Абу-Даби будет представлена и Европа — МИД Франции

8 ноября, 15:28
Google Читайте NV в Google
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что его страна будет представлять Европу в Абу-Даби (Фото: REUTERS/Megan Varner/Pool)

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что его страна будет представлять Европу в Абу-Даби (Фото: REUTERS/Megan Varner/Pool)

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европа будет представлена на переговорах в Абу-Даби, хотя эти переговоры заявлены в трехстороннем формате Украина — США — РФ.

Об этом Барро сказал в эфире радиостанции RTL в воскресенье, 8 ноября.

В частности, по его словам, позицию Европы будет представлять именно Франция.

Жан-Ноэль Барро отметил, что пока не может сказать, кто именно поедет на переговоры от его страны. «Но она точно там будет», — подчеркнул министр.

Реклама

Европа в последние недели дала четкий сигнал, что дискуссии о будущем континента не могут проходить без ее участия, сказал глава французского МИД.

«Франция сделает так, чтобы голос Европы был услышан, поскольку это касается именно ее больше всего», — отметил Барро.

Читайте также:
Украина рассматривает трехсторонние переговоры в Абу-Даби как возможную подготовку к встрече на уровне лидеров — МИД

10−11 ноября в ОАЭ должны состояться переговоры делегаций Украины и России при посредничестве США. 4 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел по этому поводу полуторачасовую беседу со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Издание Bloomberg сообщало, что на этот раз РФ отправит на переговоры с Украиной в Абу-Даби делегацию более высокого уровня, чем на предыдущие раунды, и это может свидетельствовать о готовности Москвы перейти к более содержательным переговорам.

Читайте также:
Кушнер прокомментировал разговор с Зеленским накануне трехсторонней встречи в Абу-Даби

Во главе российской делегации будет помощник диктатора РФ Владимира Путина Владимир Мединский. Также во встрече в Абу-Даби от РФ примут участие представители двух управлений Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и Юрий Жигарловский, заместители главы МИД РФ Сергей Рябков и Михаил Галузин (Рябков будет присутствовать впервые).

Что касается украинской делегации, то 6 ноября CBS News со ссылкой на комментарий своего корреспондента Эйдана Стретча сообщил, что ее возглавит руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Однако в самом ОП эту информацию не подтвердили и уточнили, что Буданов будет не во главе, а в составе делегации.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Франция Абу-Даби мирные переговоры переговоры в Абу-Даби

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies