Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что его страна будет представлять Европу в Абу-Даби (Фото: REUTERS/Megan Varner/Pool)

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европа будет представлена на переговорах в Абу-Даби , хотя эти переговоры заявлены в трехстороннем формате Украина — США — РФ.

Об этом Барро сказал в эфире радиостанции RTL в воскресенье, 8 ноября.

В частности, по его словам, позицию Европы будет представлять именно Франция.

Жан-Ноэль Барро отметил, что пока не может сказать, кто именно поедет на переговоры от его страны. «Но она точно там будет», — подчеркнул министр.

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Европа в последние недели дала четкий сигнал, что дискуссии о будущем континента не могут проходить без ее участия, сказал глава французского МИД.

«Франция сделает так, чтобы голос Европы был услышан, поскольку это касается именно ее больше всего», — отметил Барро.

10−11 ноября в ОАЭ должны состояться переговоры делегаций Украины и России при посредничестве США. 4 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел по этому поводу полуторачасовую беседу со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Издание Bloomberg сообщало, что на этот раз РФ отправит на переговоры с Украиной в Абу-Даби делегацию более высокого уровня, чем на предыдущие раунды, и это может свидетельствовать о готовности Москвы перейти к более содержательным переговорам.

Во главе российской делегации будет помощник диктатора РФ Владимира Путина Владимир Мединский. Также во встрече в Абу-Даби от РФ примут участие представители двух управлений Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и Юрий Жигарловский, заместители главы МИД РФ Сергей Рябков и Михаил Галузин (Рябков будет присутствовать впервые).

Что касается украинской делегации, то 6 ноября CBS News со ссылкой на комментарий своего корреспондента Эйдана Стретча сообщил, что ее возглавит руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Однако в самом ОП эту информацию не подтвердили и уточнили, что Буданов будет не во главе, а в составе делегации.