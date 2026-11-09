Представители ЕС и НАТО прибудут в Абу-Даби на переговоры относительно Украины: что известно об их участии

СМИ стало известно, что ЕС будет представлен на переговорах в Абу-Даби (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Североатлантический альянс (НАТО) и несколько стран Европейского Союза будут представлены на переговорах по завершению войны России против Украины в Абу-Даби , которые пройдут 10–11 ноября, сообщил 9 ноября глава украинской делегации Рустем Умеров.

Умеров, глава Службы внешней разведки Украины, подтвердил, что 10−11 ноября в Абу-Даби будут находиться «представители европейских стран, в частности формата Е4: Великобритания, Франция, Германия и Италия, а также представители НАТО и Еврокомиссии».

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По его словам, с европейскими партнёрами будут проведены отдельные координационные встречи.

«Для нас принципиально важно поддерживать тесную координацию со всеми нашими ключевыми партнерами, обеспечивать согласованность позиций и общее понимание дальнейших шагов в переговорном процессе. Как определил президент Владимир Зеленский, мы делаем все, чтобы Европа была участницей дипломатического процесса», — подчеркнул Умеров.

В то же время Суспильне со ссылкой на чиновника ЕС еще до этого сообщило, что в ОАЭ будет присутствовать совместная делегация Еврокомиссии и Евросовета.

Представитель НАТО сообщил Суспильному, что Альянс в Абу-Даби будет представлять начальник штаба генерального секретаря Джеффри Ван Левен, а главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что комиссия будет представлена на уровне советника по национальной безопасности (глава кабинета Урсулы фон дер Ляйен Бьорн Зайберт, — ред.).

«ЕС должен быть представлен, и мы действительно готовы вести переговоры с теми, кого это касается в первую очередь, и именно поэтому мы еще раз подчеркиваем это. Мы будем участвовать в встречах, которые состоятся на этой неделе. Точный формат (участия ЕС, — ред.) пока не определен», — сказала Пиньо на брифинге.

Также известно, что Германию будет представлять Гюнтер Зауттер, советник канцлера Фридриха Мерца по вопросам внешней политики и безопасности. Это решение было принято в тесном сотрудничестве с партнерами, в частности с США, странами ЕС и НАТО.

В то же время источник Суспильного в украинской делегации заявил, что пока «до конца не ясно», в каком именно формате европейцы будут участвовать в переговорах в Абу-Даби.

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9 ноября глава делегации, руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров сообщил, что украинские представители отправились в Абу-Даби. «Наша цель — долгосрочный и устойчивый мир, гарантированная безопасность для Украины и реальные возможности для восстановления Украины после войны», — написал Умеров.

Он уточнил, что во вторник и среду в Абу-Даби пройдут переговоры в трехстороннем формате. В эти же дни там будут находиться представители европейских стран, в частности формата E4 (Великобритания, Франция, Германия и Италия), а также представители НАТО и Еврокомиссии. Украина проведет отдельные координационные встречи с европейскими партнерами, сообщил Умеров.

9 ноября представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби пройдут без участия европейской стороны. «То, что будет происходить в Абу-Даби в ближайшие дни, — это трехсторонние переговоры между Россией и Украиной при посредничестве Соединенных Штатов», — заявил Песков.

8 ноября министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европа будет представлена на переговорах в Абу-Даби. По его словам, именно Франция будет представлять позицию Европы.

Встреча в Абу-Даби — что известно

10−11 ноября в ОАЭ должны состояться переговоры делегаций Украины и России при посредничестве США — первые с февраля 2026 года. Российскую делегацию возглавит помощник Путина Владимир Мединский. Также во встрече примут участие представители двух управлений Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и Юрий Жигарловский, заместители главы МИД РФ Сергей Рябков и Михаил Галузин (Рябков будет присутствовать впервые).

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Bloomberg писало, что в этот раз РФ направит на переговоры с Украиной в Абу-Даби делегацию более высокого уровня, чем на предыдущие раунды, и это может свидетельствовать о готовности Москвы перейти к более содержательным переговорам.

Офис президента пока официально не раскрыл состав украинской делегации, но, по данным СМИ, ее возглавит руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

Одной из ключевых тем встречи станут гарантии безопасности, сообщали в США.