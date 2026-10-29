Ушаков заявил, что консультации по поводу трехсторонних переговоров состоятся после 4 ноября и «будут зависеть от ситуации на фронте»

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что мирные переговоры в Абу-Даби будут зависеть от ситуации на фронте (Фото: REUTERS/Turar Kazangapov)

Помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что консультации между Украиной, США и РФ по поводу трехсторонних переговоров состоятся после 4 ноября и будут зависеть от ситуации на поле боя и «общей обстановки». Об этом он сказал 28 октября, пишут российские пропагандистские СМИ.

По словам Ушакова, дата переговоров будет определена в ближайшее время.

«Понятно, что это произойдет после 4 ноября… Это также будет зависеть от ситуации на поле боя и общей обстановки», — сказал Ушаков.

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Он также утверждает, что пока не определено, кто будет представлять РФ на переговорах в Абу-Даби, хотя «костяк есть».

Ушаков исключил участие в переговорах представителей Европы — на данный момент, по его словам, речь идет о трехсторонней встрече.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча представителей Украины, США и России в Абу-Даби может состояться 10 ноября. Украина хотела бы, чтобы трехсторонние переговоры прошли до возможной встречи США, Китая и России на саммите АТЭС в Шэньчжэне.

Зеленский также сообщил, что Украина хочет участия Европы в переговорах в Абу-Даби, но не будет срывать встречу, если США будут настаивать на трехстороннем формате.