Джаред Кушнер во время брифинга с украинской делегацией и Стивом Уиткоффом в Абу-Даби, 11 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Rula Rouhana)

США обратились к властям РФ с просьбой представить новое предложение о будущем соглашении по безопасности с Европой . Оно должно предусматривать шаги со стороны Кремля по снижению напряженности в отношениях с европейскими странами.

Об этом 11 ноября сообщает издание Аxios со ссылкой на два информированных источника.

«На протяжении многих лет Россия стремится заключить европейское соглашение по безопасности, которое ограничило бы расширение НАТО и сократило бы военное присутствие Альянса в Восточной Европе. В прошлом США отвергали эти требования, но сейчас, по-видимому, в Белом доме готовы пойти на уступки в той или иной форме в рамках более широкого соглашения о прекращении войны РФ против Украины», — пишет издание.

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Однако, как отмечает Аxios, многие европейские правительства с глубоким недоверием относятся к такому подходу администрации Дональда Трампа.

«Спецпосланники президента Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф встретятся с диктатором России Владимиром Путиным в Москве 12 ноября — чтобы вновь озвучить данный запрос. По словам одного из американских чиновников, они также хотят, чтобы Путин разрешил представителям европейских стран присоединиться к следующему раунду российско-украинских мирных переговоров», — пишет издание.

Как рассказал источник Аxios, присутствовавшего на трехсторонних переговорах в Абу-Даби, дискуссии между российской и украинской делегациями 11 ноября проходили в напряженной и порой эмоциональной обстановке.

«При этом обе стороны высказывали свои претензии после девяти месяцев отсутствия прямых переговоров. Кушнер и Уиткофф пытались сгладить обстановку, объясняя российским и украинским переговорщикам, что цель состоит в том, чтобы завершить этот раунд переговоров, предложив лидерам обеих сторон возможные варианты решений. В конце концов, после того как каждая сторона изложила свою позицию, обсуждение стало более конструктивным, сообщил источник», — пишет издание.

Как отметили в Аxios, предложение США о заключении соглашения по новой архитектуре безопасности между Европой и Россией в рамках договоренности о прекращении войны в Украине стало ключевым вопросом переговоров в Абу-Даби.

Два источника, знакомые с ходом переговоров, сообщили изданию — россияне утверждали, что диктатор Путин начал вторжение в Украину, поскольку тогдашний президент США Джо Байден «не ответил на письмо 2021 года, в котором излагались его опасения по поводу безопасности».

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«По словам одного из источников, Кушнер и Уиткофф заявили россиянам, что с 2021 года мир сильно изменился. Они предложили России подготовить новый проект, в котором были бы отражены не только её опасения и требования в сфере безопасности, но и указаны „симметричные шаги“, которые она готова предпринять для деэскалации конфликта и заверения Европы в том, что она не будет нападать в будущем», — пишет Аxios.

По информации издания, Кушнер и Уиткофф также заявили россиянам, что для серьёзного обсуждения вопросов безопасности в Европе Кремлю необходимо согласиться на участие европейских представителей в будущих мирных переговорах.

«Однако, по словам источника, знакомого с позицией Белого дома, реализация договоренностей по безопасности начнётся только после достижения соглашения о прекращении войны. При этом в США надеются, что предоставление европейским представителям места за столом мирных переговоров сделает их правительства более склонными обсуждать более широкое соглашение по безопасности ещё до окончания войны», — пишет Аxios.

Однако, как рассказал источник издания президент Украины Владимир Зеленский «не согласится на сделку, пока не узнает, что будет дальше с гарантиями безопасности.

«И Путин тоже хочет это знать. Именно поэтому вопрос безопасности так важен», — сказал он.

Источник добавил, что делегаты от США ясно дали понять странам Европы — Вашингтон не согласится на соглашение о безопасности с Россией, если в нем не примут участие Европа и Украина.

«Источник также отметил, что США не предоставят России право вето в отношении вопросов безопасности Европы», — подытожило издание.

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Ранее сообщалось, что вопрос об участии Европы в переговорах оставался спорным еще до трехсторонней встречи в Абу-Даби. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявлял, что Европа будет представлена на переговорах и ее позицию озвучит Франция, тогда как в Кремле настаивали, что встречи пройдут без участия европейцев. В итоге перед трехсторонними переговорами Кушнер и Уиткофф провели отдельную встречу с представителями Украины, ЕС, НАТО, Германии, Франции, Великобритании и Италии.

По завершении переговоров Кушнер заявил, что США добиваются участия Европы в переговорах об окончании войны и послевоенной безопасности. По его словам, Европа непременно должна присутствовать за столом переговоров, и он надеется, что Путин согласится расширить формат во время предстоящей встречи в Москве.

11 ноября высокопоставленный представитель МИД РФ Алексей Дробинин утверждал, что Россия может заключить с отдельными государствами — членами НАТО пакты о ненападении в рамках новой архитектуры безопасности в Европе, обсуждаемой в контексте мирных переговоров по Украине.