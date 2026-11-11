Переговоры в Абу-Даби: Арахамия заявил о «хорошем импульсе» для поиска решения до нового года

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия после трехсторонней встречи в Абу-Даби заявил о «хорошем импульсе» для «поиска решения еще до наступления нового года». Он призвал как можно скорее согласовать дату следующего раунда переговоров.

Об этом Арахамия сказал во время брифинга в среду, 11 ноября, сообщает Интерфакс-Украина.

Он отметил ряд достижений в ходе переговоров, в частности касающихся «других вопросов», которые пока нельзя разглашать.

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«Мы добились действительно значительного прогресса, и я призываю вас посетить Москву, а затем вернуться к нам, в Дублин, чтобы, так сказать, провести второе заседание, а также как можно скорее определить и объявить дату следующей сессии. Поскольку, на мой взгляд, у нас есть хороший импульс для того, чтобы найти решение еще до наступления нового года», — сказал Арахамия.

Переговоры в ОАЭ — что известно

11 ноября в Абу-Даби завершился второй раунд переговоров между Украиной, США и РФ. Трехсторонняя встреча длилась около двух с половиной часов.

Украинскую делегацию возглавляет руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров, российскую — помощник Путина Владимир Мединский.

Со стороны Соединенных Штатов присутствовали Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и командующий Европейским командованием США Алексус Гринкевич. По данным издания Axios, спецпосланники Трампа возглавляли политическую группу, а Гринкевич — военную.

СМИ писали, что стороны обсудили гарантии безопасности, требования Москвы и будущее Украины после войны. Президент Владимир Зеленский также сообщил, что в ходе переговоров обсуждался масштабный обмен военнопленными в формате 1000 на 1000 или 1500 на 1500.

Кушнер заявил, что после переговоров в ОАЭ отправится в Москву вместе с Уиткоффом. Затем состоится встреча с Зеленским.