Давид Арахамия заявил, что не ожидает прорыва в первом раунде переговоров (Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, вошедший в состав украинской делегации на трехсторонних переговорах в Абу-Даби, заявил, что ожидания от первого раунда переговоров «минимальны».

Об этом Арахамия сказал во время беседы с журналистом DW в понедельник, 9 ноября.

По его мнению, возобновление переговоров после длительного перерыва уже является определенным достижением.

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«От первых переговоров наши ожидания минимальны. А вот от второго раунда мы уже кое-что ожидаем», — заявил Арахамия.

Также он сказал, что США вряд ли примут чью-либо сторону, так как они стараются действовать «максимально симметрично».

10−11 ноября в Абу-Даби (ОАЭ) состоятся переговоры делегаций Украины и России при посредничестве США.

Российскую делегацию возглавит помощник диктатора РФ Владимира Путина Владимир Мединский. Также во встрече в Абу-Даби от РФ примут участие представители двух управлений Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и Юрий Жигарловский, заместители главы МИД РФ Сергей Рябков и Михаил Галузин (Рябков будет присутствовать впервые).

Украинскую делегацию возглавил руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. В ее состав вошли глава Офиса президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия, замначальника ГУР Министерства обороны Вадим Скибицкий.

9 ноября The New York Times написала, что прорыва на переговорах в Абу-Даби не ожидается, поскольку вопрос о прекращении огня там не будет рассматриваться. Издание предположило, что участники переговоров попытаются «отойти от территориальных вопросов и рассмотреть более широкий контекст европейской безопасности».