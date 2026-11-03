По данным Bloomberg, Путин делает ставку на затягивание войны и усиление ударов по Украине (Фото: REUTERS/Anastasia Barashkova)

В Кремле утратили уверенность в том, что Дональд Трамп сможет принудить Украину к принятию мирного соглашения на российских условиях. Поэтому Путин делает ставку на затягивание войны, усиление ударов по Украине и давление на европейских союзников Киева.

Об этом пишет Bloomberg во вторник, 3 ноября, со ссылкой на информированные источники.

По данным агентства, после промежуточных выборов в Конгресс, на которых позиции Трампа могут ослабнуть, Кремль будет искать способы добиться новых послаблений американских санкций.

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Примером этого, по словам близкого к Кремлю собеседника Bloomberg, служит сделка по дизельному топливу, о которой Трамп и Путин объявили в начале октября. Цель Москвы — убедить Вашингтон в том, что США и Россия могут вести совместный бизнес, не дожидаясь окончания войны.

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Как отмечает агентство, вряд ли ослабленный Трамп станет более благосклонным к Украине и Европе. Однако у него могут уменьшиться возможности оказывать давление на Зеленского с целью принуждения к сделке, и это, вероятно, подтолкнет Путина к усилению ударов по украинской энергетике перед зимой.

Первой проверкой станут переговоры Украины, США и России в Абу-Даби 10−11 ноября. Путин до сих пор не демонстрировал готовности отказаться от территориальных требований.

В то же время сама Россия сталкивается с растущими проблемами. По данным Bloomberg, в октябре российская армия понесла рекордные потери — более 54 тысяч убитыми и ранеными, что превышает ежегодные темпы набора личного состава. После саммита на Аляске в 2025 году Кремль увеличил военный бюджет на 2026 год почти на 60 млрд долларов, доведя его почти до 200 млрд долларов, и планирует потратить столько же в 2027 году.

Переговоры Украины, России и США — что известно

28 октября помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что консультации Украины, США и России состоятся после 4 ноября и будут зависеть от ситуации на фронте и «общей обстановки». Зеленский тогда рассчитывал, что встреча пройдет до 10 ноября: Киев хочет, чтобы трехсторонние переговоры состоялись раньше возможной встречи США, Китая и России на саммите АТЭС в Шэньчжэне. Впоследствии Уиткофф и Песков подтвердили, что переговоры в Абу-Даби пройдут 10−11 ноября, а российскую делегацию возглавит Владимир Мединский.

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Зеленский настаивал на участии Европы, но пообещал не срывать встречу, если США согласятся на трехсторонний формат. Киев не пойдет на компромиссы по поводу территорий на этих переговорах: по словам президента, это «красная линия», которую можно обсуждать только на уровне лидеров.

Как писала 26 октября Украинская правда, украинская переговорная группа пытается расширить рамки обсуждения и перевести разговор с территориальных требований Москвы на более широкую тему — будущую систему безопасности Украины и Европы.