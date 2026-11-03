Кремль больше не верит, что Трамп заставит Украину согласиться на условия Москвы, и намерен усилить обстрелы — Bloomberg
По данным Bloomberg, Путин делает ставку на затягивание войны и усиление ударов по Украине (Фото: REUTERS/Anastasia Barashkova)
В Кремле утратили уверенность в том, что Дональд Трамп сможет принудить Украину к принятию мирного соглашения на российских условиях. Поэтому Путин делает ставку на затягивание войны, усиление ударов по Украине и давление на европейских союзников Киева.
Об этом пишет Bloomberg во вторник, 3 ноября, со ссылкой на информированные источники.
По данным агентства, после промежуточных выборов в Конгресс, на которых позиции Трампа могут ослабнуть, Кремль будет искать способы добиться новых послаблений американских санкций.
Примером этого, по словам близкого к Кремлю собеседника Bloomberg, служит сделка по дизельному топливу, о которой Трамп и Путин объявили в начале октября. Цель Москвы — убедить Вашингтон в том, что США и Россия могут вести совместный бизнес, не дожидаясь окончания войны.
Как отмечает агентство, вряд ли ослабленный Трамп станет более благосклонным к Украине и Европе. Однако у него могут уменьшиться возможности оказывать давление на Зеленского с целью принуждения к сделке, и это, вероятно, подтолкнет Путина к усилению ударов по украинской энергетике перед зимой.
Первой проверкой станут переговоры Украины, США и России в Абу-Даби 10−11 ноября. Путин до сих пор не демонстрировал готовности отказаться от территориальных требований.
В то же время сама Россия сталкивается с растущими проблемами. По данным Bloomberg, в октябре российская армия понесла рекордные потери — более 54 тысяч убитыми и ранеными, что превышает ежегодные темпы набора личного состава. После саммита на Аляске в 2025 году Кремль увеличил военный бюджет на 2026 год почти на 60 млрд долларов, доведя его почти до 200 млрд долларов, и планирует потратить столько же в 2027 году.
Переговоры Украины, России и США — что известно
28 октября помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что консультации Украины, США и России состоятся после 4 ноября и будут зависеть от ситуации на фронте и «общей обстановки». Зеленский тогда рассчитывал, что встреча пройдет до 10 ноября: Киев хочет, чтобы трехсторонние переговоры состоялись раньше возможной встречи США, Китая и России на саммите АТЭС в Шэньчжэне. Впоследствии Уиткофф и Песков подтвердили, что переговоры в Абу-Даби пройдут 10−11 ноября, а российскую делегацию возглавит Владимир Мединский.
Зеленский настаивал на участии Европы, но пообещал не срывать встречу, если США согласятся на трехсторонний формат. Киев не пойдет на компромиссы по поводу территорий на этих переговорах: по словам президента, это «красная линия», которую можно обсуждать только на уровне лидеров.
Как писала 26 октября Украинская правда, украинская переговорная группа пытается расширить рамки обсуждения и перевести разговор с территориальных требований Москвы на более широкую тему — будущую систему безопасности Украины и Европы.