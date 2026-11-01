В США не верят, что Путин согласится на соглашение о прекращении войны в Украине до весны (Фото: REUTERS/Megan Varner)

Госсекретарь США Марко Рубио не верит, что российский диктатор Владимир Путин согласится на какое-либо соглашение относительно Украины до весны 2027 года. Об этом заявил журналист Радио Свобода Алекс Рауфоглу со ссылкой на европейских дипломатов.

Администрация президента США Дональда Трампа публично приглашает Путина на декабрьский саммит G20 в Майами, однако Рубио в последние два дня в частных беседах с западными дипломатами выражает сомнение в том, что диктатор приедет.

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По словам журналиста, госсекретарь также прокомментировал вопрос вступления Украины в НАТО, назвав его «нереалистичным в краткосрочной перспективе». Как сообщили источники, Рубио подчеркнул, что Путин «никогда на это не согласится».

Переговоры Украины, США и РФ — что известно

28 октября Юрий Ушаков, помощник российского диктатора Владимира Путина, заявил, что консультации между Украиной, США и РФ по поводу трехсторонних переговоров состоятся после 4 ноября и будут зависеть от ситуации на поле боя и «общей обстановки».

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что встреча может состояться 10 ноября. Украина хотела бы, чтобы трехсторонние переговоры прошли до возможной встречи США, Китая и России на саммите АТЭС в Шэньчжэне.

Зеленский также сообщил, что Украина хотела бы участия Европы в переговорах в Абу-Даби, но не станет срывать встречу, если США будут настаивать на трехстороннем формате. Он подчеркнул, что Киев не пойдет на компромиссы по территориальному вопросу в ходе переговоров. По словам Зеленского, это «красная линия», которая может обсуждаться только на уровне лидеров.

26 октября Украинская правда со ссылкой на источники сообщила, что украинская переговорная группа пытается расширить рамки обсуждения условий завершения войны. Речь идет о том, чтобы перевести разговор с территориальных требований Москвы на более широкую тему — будущую систему безопасности Украины и Европы.