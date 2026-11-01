Кремль пытается представить удары Украины по территории России с применением дальнобойного оружия как препятствие для мирных переговоров . Это очередная попытка Кремля безосновательно возложить на Киев вину за собственный отказ от конструктивного участия в переговорах, говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW) от 31 октября.

30 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил недовольство ударами Украины по территории России с применением дальнобойных средств и заявил, что эти атаки «не свидетельствуют о готовности Киева к переговорам». При этом Лавров не упомянул о ежедневных массированных обстрелах Украины российской армией, а также о неоднократных отказах Кремля от предложенных Вашингтоном и Киевом мораториев на удары по объектам энергетической инфраструктуры.

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Как отмечают эксперты ISW, Кремль использует украинские удары — как реальные, так и те, о которых лишь заявляется, — чтобы отвлечь внимание от ответственности России за торможение мирных переговоров. В частности, такая тактика применялась после заявлений о так называемом ударе по резиденции российского диктатора Владимира Путина в Новгородской области в декабре 2025 года, а также после удара по оккупированному поселку Хорлы в Херсонской области в январе 2026 года.

Кремль продолжает попытки отстранить европейских лидеров от участия в мирных переговорах, несмотря на то, что Россия требует, чтобы мирное урегулирование предусматривало «перестройку всей архитектуры европейской безопасности». Лавров утверждает, что европейцы пытаются «втиснуться» в переговорный процесс, и выражает сомнения относительно того, какую пользу представители Европы могут принести этим переговорам.

Кремль вновь публично выдвинул требование о возвращении НАТО к границам 1997 года — вопрос, о котором в России впервые заговорили еще в 2021 году. В последние дни в Москве также неоднократно настаивали на том, чтобы европейские лидеры не участвовали в переговорах о завершении войны.

Как отмечают аналитики, попытки России отстранить европейских представителей от мирных переговоров прямо противоречат инициативе президента США Дональда Трампа, предусматривающей возложение на Европу большей ответственности за европейские дела, в частности за собственную оборону и поддержку Украины.

Переговоры Украины, США и РФ — что известно

28 октября Юрий Ушаков, помощник российского диктатора Владимира Путина, заявил, что консультации между Украиной, США и РФ по поводу трехсторонних переговоров состоятся после 4 ноября и будут зависеть от ситуации на поле боя и «общей обстановки».

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Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что встреча может состояться 10 ноября. Украина хотела бы, чтобы трехсторонние переговоры прошли до возможной встречи США, Китая и России на саммите АТЭС в Шэньчжэне.

Зеленский также сообщил, что Украина хотела бы участия Европы в переговорах в Абу-Даби, но не станет срывать встречу, если США будут настаивать на трехстороннем формате. Он подчеркнул, что Киев не пойдет на компромиссы по территориальному вопросу в ходе переговоров. По словам Зеленского, это «красная линия», которая может обсуждаться только на уровне лидеров.

26 октября Украинская правда со ссылкой на источники сообщила, что украинская переговорная группа пытается расширить рамки обсуждения условий завершения войны. Речь идет о том, чтобы перевести разговор с территориальных требований Москвы на более широкую тему — будущую систему безопасности Украины и Европы.