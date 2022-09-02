«Хочет решать все силой». Для переговоров с РФ сейчас нет «ключевого момента» — Зеленский

2 сентября, 15:41
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Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас для переговоров Украины с Россией нет «ключевого момента», поскольку оккупанты все хотят решать силой.

Об этом он сказал, выступая на форуме Ambrosetti.

Президент подчеркнул, что агрессия России против Украины началась в 2014 году, поэтому главным критерием для переговоров должна быть готовность РФ не воевать.

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«Она должна хотеть решать вопросы не войной, снарядами, издевательствами и убийствами. Пока она хочет все решать силой. Украинский народ, поддержка западных партнеров, Вооруженные силы затормозили Россию. Мы разбили ее планы сегодня, но мы точно не хотим этой войны, которая происходит на нашей территории и в которой гибнут наши граждане», — сказал Зеленский.

Вторым пунктом глава государства назвал поддержку мира. По его словам, у РФ должно быть желание ничего не захватывать, а мир должен объединенно поддерживать Украину, но не помогать Москве обходить санкции и приближать к себе бизнес-партнеров российского диктатора Владимира Путина.

https://www.youtube.com/watch?v=tt77oe9WBPY

В последнее время Зеленский категорически отвергает возможности переговоров со страной-агрессором. Он подчеркивает: диалога не будет, пока Россия не перестанет обстреливать украинские города и убивать украинцев.

В конце июня советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что мирный договор с Россией возможен, когда Украина восстановит свою территориальную целостность. Глава переговорной делегации с Россией Давид Арахамия сообщал, что Украина сможет возобновить переговоры с РФ, когда укрепит свои силы благодаря контрнаступлению и когда оккупанты вернутся к позициям 23 февраля.

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Украина-Россия Переговоры с Россией Владимир Зеленский Война России против Украины

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